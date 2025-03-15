Ресторан выплатит компенсацию 4 000 клиентам после того, как подростки помочились в бульон (фото)

Два 17-летних парня сняли процесс на видео и опубликовали его в Сети.

В Китае ресторан был вынужден выплатить компенсацию 4000 посетителям после того, как двое подростков сняли на видео, как они мочатся в бульон.

Об этом сообщает Unilad.

Инцидент произошел в прошлом месяце в частной комнате шанхайского филиала крупнейшей китайской сети хот-потов Haidilao.

В ролике, который стал вирусным, видно, как два 17-летних подростка мочатся в бульон, стоя на столе.

В ресторане подростки помочились в бульон / Фото: скриншот с видео

После того, как реакция общественности на этот поступок достигла точки кипения, компания предложила компенсацию 4 000 посетителям – всем клиентам, питавшимся в филиале в период с 24 февраля по 8 марта. Им не только вернут деньги, но и выплатят денежную компенсацию, в 10 раз превышающую сумму, которую они заплатили за еду в заведении.

Сеть ресторанов извинилась, отметив, что заменила все плиты и посуду после обсуждения инцидента, когда видео завирусилось в Сети.

По сообщению полиции Шанхая, подростки-виновники были пьяны, и их арестовали за совершенное.

Напомним, мужчина случайно купил гладкий батончик Mars и получил компенсацию. Он отметил, что не требовал выплаты этих средств.

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