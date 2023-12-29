Ревнивая девушка избила бойфренда елкой на Рождество – фото

Он заявил на нее в полицию.

Во Флориде, США, парень вызвал копов на свою любимую.

Об этом сообщает FOX News.

20-летняя Миракл Ривера была арестована после того, как во время ссоры она якобы несколько раз ударила своего парня рождественской елкой.

Девушка и ее 24-летний избранник, которые жили вместе в течение двух лет, скандалили из-за вероятной измены жертвы. Затем парень пошел в другую комнату и лег на диван. Следом за ним забежала разъяренная Миракл. Она схватила елку и избила предателя.

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Ее избранник позвонил правоохранителям. Ривере было предъявлено обвинение в нанесении побоев в быту в связи с инцидентом, произошедшим около 3:30 утра в канун Рождества. Ее поместили в тюрьму округа Пинеллас, но освободили из-под стражи на следующий день. Женщина не признала себя виновной.

Миракл Ривера / Фото: Pinellas County Sheriffs Office

По данным полиции, потерпевший получил несколько незначительных царапин на верхней части тела и руках.

Напомним, мужчина, которому жена отрезала пенис за измену с племянницей, простил ее. Он впервые прокомментировал жуткий инцидент.

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