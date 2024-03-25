Ревнивая кошка симулировала сломанную лапу, чтобы ее обнимали: ее владелица заплатила почти $1000

Владелица кошки рассказала, как животное "симулировало" сломанную лапу, чтобы привлечь к себе больше внимания после того, как заметило, что бедный пес получал больше объятий.

Об этом пишет Mirror.

Сидни Морган заметила, что трехлетняя Эбби начала хромать однажды, как гром среди ясного неба, и обеспокоилась, что одна из ее собак могла наступить ей на лапу.

28-летняя женщина проверила лапу своей любимой кошки и была озадачена, увидев, что раны нет, поэтому позвонила ветеринару, который посоветовал ей подождать еще немного на случай, если это растяжение связок. Но через две недели Эбби продолжала хромать, и Сидни опасалась, что она могла сломать ее, прыгая.

Кошка симулировала сломанную лапу / Фото: Kennedy News/@sydnimini

Однако после трех визитов к ветеринару, рентгену, обезболивающим и анализам крови, ветеринар и Сидни обнаружили, что ее "драматической" кошке просто нужно чуть больше любви. Морган считает, что Эбби симулировала хромоту, надеясь отвлечь внимание от собаки, которая в то время также была больна.

Сидни говорит, что люди предполагают, что у ее воспитанницы синдром Мюнхгаузена – психологическое состояние, при котором человек притворяется больным, чтобы люди заботились о нем или чтобы привлечь к себе внимание.

Кошка симулировала сломанную лапу / Фото: Kennedy News/@sydnimini

Сидни из Стоктона, штат Калифорния, США, рассказала: "Моя кошка постоянно делала вид, что у нее сломана лапа. Она мяукала и делала вид, что хромает. Однако отека не было, и я проверила ее лапу на случай, если она наступила на лисьий хвост (колючий пучок травы), но раны вообще не было. Я запаниковала, что с ней что-то не так, поэтому позвонила ветеринару, и они сделали рентгеновские снимки. Они сделали еще несколько тестов, чтобы проверить, не было ли еще чего не так, мы трижды ездили к ветеринару, чтобы сдать анализы крови и мочи. Все показывало, что она абсолютно здорова, и они дали ей большую дозу обезболивающего, но она все равно продолжала это делать, чтобы мы знали, что ей не больно. Примерно в то же время заболела моя собака. Мы начали выяснять, что кошка на самом деле не больна, но она имитирует собаку, потому что она привлекает к себе много внимания из-за болезни, она очень умная кошка и очень драматична, поэтому это подтвердилось. Каждый раз, когда она видит, что я дарю ей кучу любви, она начинает делать это снова. Я думала: "Ладно, ты меня просто обманываешь". Был комментарий, что у нее "синдром Мюнхгаузена" и я подумала, что это очень мило".

Кошка симулировала сломанную лапу / Фото: Kennedy News/@sydnimini

Морган нашла Эбби с пневмонией, когда ей было всего три недели, и выкормила ее из бутылочки. Эбби – одна из трех кошек с особыми потребностями, которые живут в Сидни вместе с тремя собаками, двумя черепахами, двумя гекконами и одной змеей.

Теперь Сидни советует другим владельцам домашних животных всегда звонить ветеринару, если им кажется, что что-то не так, ведь лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Сидни сказала: "Сейчас я уделяю ей больше внимания. Она начинает мурлыкать, когда получает его. Она моя маленькая девочка. Она – хозяйка в доме. Она спит со мной каждую ночь, поэтому получает много любви, но ей нравится всегда быть в центре внимания. Я просто радуюсь, что с ней все в порядке и что у нее больше нет проблем со здоровьем или чего-то, что причиняет ей боль. Я всегда советую другим людям посещать ветеринара, потому что никогда не знаешь, что может произойти. Всегда лучше знать, чем гадать. Я вижу много вещей, которые люди считают мелочами и думают, что со временем им станет лучше, но в итоге это становится большой проблемой. Всегда хорошо проверить это раньше, чем позже".

Сидни Морган / Фото: Kennedy News/@sydnimini

Напомним, уникальную двухголовую змею прооперировали. У нее были проблемы с яичниками.

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