Ревнивая женщина вышла замуж за отца бывшего и стала его мачехой

Мир мужчины перевернулся с ног на голову после того, как его бывшая девушка вышла замуж за его отца, став его официальной мачехой.

Объясняя необычную динамику Reddit, его сестра рассказала, как бывшая девушка ее брата проложила себе путь назад в его жизнь – и теперь пытается саботировать его новые отношения.

Она сказала: "Одна из ужасных бывших девушек моего брата вышла замуж за нашего отца и стала нашей мачехой. Если сказать красиво и как можно тактично, то она с*ка. Когда она узнала, что наш брат обручился, она сначала пожаловалась, что ей не сказали одновременно с тем, как он рассказал отцу и братьям с сестрами, а затем начала ее оскорблять".

Сестра рассказала, как мачеха открыто говорила о том, что новая избранница ее экса не так хороша и не так коммуникабельна, как она. "Также она звонила его новой невесте, расспрашивала ее, чтобы убедиться, подходит ли она ему, называя себя мачехой".

Однако на этом ее "вмешательство" не закончилось, поскольку она дала понять, что хочет участвовать в планировании вечеринки по случаю помолвки, где она попросила произнести речь: "Все это поставило моего брата и его невесту в очень неудобное положение", — призналась она.

Все надеялись, что она не появится на мероприятии, впрочем, сестра рассказала, как мачеха пришла в белом платье в пол, что заставило ее брата попросить друзей не разговаривать с ней и подкупить персонал, чтобы "сделать ее день сложнее".

Также сестре удалось добиться того, что фотограф не сделал с ней ни одной фотографии. В результате он делал семейные снимки, когда мачеха была в ванной комнате. Бармены давали ей безалкогольные напитки и дважды проливали их на нее, а официанты избегали давать ей любую пищу.

"Когда она пыталась произнести свою речь, микрофон "вдруг" прекратил работать", — сказала она, прежде чем признать, что все отлично провели время – кроме нее.

После того, как сестра рассказала о своей ярости мести на Reddit, многие читатели спросили, как жених до сих пор разговаривает со своим отцом: "Тот факт, что жених до сих пор общается с отцом – это просто чудо", "Если бы жених все еще общался с отцом, это было бы непонятно", "Честно говоря, если бы мой отец женился на моей бывшей, их бы не было в моей жизни", "Что я действительно не понимаю, так это почему этот парень до сих пор разговаривает со своим отцом".

Напомним, пьяный священник испортил свадьбу пары "незабываемой" церемонией. Гость назвал праздник "катастрофическим".

Читайте также: