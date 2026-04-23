Ревнивый мужчина набил свое имя сотни раз на теле женщины: как она выглядит (фото)

Татуировка / © Freepik

Реклама

Жительница Нидерландов вынуждена была пройти десятки болезненных процедур лазерного удаления татуировок, чтобы избавиться от примерно 250 надписей, которые на ее теле оставил бывший партнер — среди них его имя, инициалы и унизительные отметки.

Историю обнародовал нидерландский фонд Stichting Spijt van Tattoo, который помогает людям избавиться от нежелательных татуировок.

Хотя нанесение имен партнеров на тело не редкость — иногда из-за любви, иногда под давлением — этот случай шокировал даже специалистов.

Реклама

Женщина среднего возраста, которую в фонде называют только «Джоук», по информации организации, жила годами в условиях насилия. Справиться с пережитым она пыталась с помощью алкоголя и медикаментов. Ее бывший партнер приобрел дешевый тату-аппарат в Интернете и самостоятельно нанес на ее тело около 250 татуировок.

Среди них – слово «собственность», а также его имя и инициалы, размещенные на разных частях тела.

«Он сделал ей татуировку в тех местах, которые, по его мнению, касались другие мужчины, например, на груди и ягодицах. Это было знаком контроля и владения», – сказал Энди Хан, основатель организации Stichting Spijt van Tattoo, добавив, что часть татуировок была нанесена на лицо и шею.

Нидерландское издание NL Times обнародовало фото женщины «до» и «после» — трансформация выглядит поразительно: от лица, почти полностью покрытого надписями, до значительно очищенной кожи после процедур.

Реклама

И сама Джоук и представители фонда надеются, что эта история станет сигналом для других жертв насилия не молчать и обращаться за помощью.

«Те, кто получил глубокую травму, могут снова подняться на ноги», — сказала Джоук. «Если я смогла это сделать, то и кто-нибудь другой тоже сможет».

Женщина также сообщила, что обращалась к правоохранителям Нидерландов, однако ее бывший партнер до сих пор не привлечен к ответственности.

«Любой здравомыслящий человек понимает, что никто добровольно не сделает татуировки у глаза, на носу или на ухе», — сказал Энди Хан. «Но в конце концов, правоохранители не смогли возбудить дело, поскольку это было юридически сложно доказать. Ее бывший утверждал, что она дала на это согласие. Для Джоук это кажется несправедливостью».

Реклама

Женщина планирует завершить процесс удаления татуировок до конца года, хотя психологическое восстановление, вероятно, будет длиться значительно дольше.

