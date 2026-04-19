Революционный препарат для собак может продлить жизнь: что известно

Компания разрабатывает препарат, который, как утверждается, способен замедлять биологическое старение у собак.

Об этом пишет Oddity Central.

По всему миру компании инвестируют миллиарды долларов в создание препаратов против старения, пытаясь приблизиться к своеобразному «источнику молодости». В то же время, главной преградой остается получение разрешений от регуляторов. Клинические исследования для людей могут длиться десятилетиями, а риски для инвесторов остаются слишком высокими.

С ветеринарными препаратами ситуация проще. На этой неделе биотехнологическая компания Loyal сообщила, что ее разработка для собак преодолела важный регуляторный этап, став первым потенциальным средством для продления жизни, получившего одобрение для любого вида животных.

Экспериментальный препарат LOY-002 имеет форму таблеток со вкусом говядины. Его планируют применять для пожилых собак в возрасте от 10 лет и весом не менее 6 кг. Препарат влияет на гормон IGF-1, играющий ключевую роль в росте и метаболизме. Инсулиноподобный фактор роста 1 помогает организму развиваться, однако повышенный уровень этого гормона после достижения зрелости связывают с ускоренным старением клеток.

В компании утверждают, что LOY-002 снижает влияние IGF-1, благодаря чему замедляются биологические часы и улучшается качество жизни собак в старшем возрасте. Прежде всего, препарат ориентирован на большие породы, ведь они обычно живут меньше, чем маленькие собаки.

Разработка препарата длится уже несколько лет. В начале этого года компания получила от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрение технического раздела безопасности для животных (TAS). Это означает, что заявка уже отвечает двум из трех ключевых требований, необходимых для выхода препарата на рынок.

«Как ветеринар, я больше всего забочусь о безопасности, особенно когда речь идет о профилактике», — отметила в пресс-релизе Эллен Ратклифф, вице-президент по клинической и ветеринарной медицине компании Loyal. «Одобрение FDA настоящей заявки является важным проявлением доверия к нашей миссии по разработке безопасных и эффективных препаратов для продления жизни собак».

Впереди остается ключевое исследование эффективности – испытание STAY, необходимое для полного одобрения FDA. В Loyal прогнозируют, что этот этап удастся завершить уже в следующем году и препарат может появиться в продаже до конца 2027 года.

