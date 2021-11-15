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Рейс для утех: американская авиакомпания предлагает полеты для занятий сексом

Рейс для утех: американская авиакомпания предлагает полеты для занятий сексом

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Удовольствие в воздухе обойдёт в тысячу долларов.

Американская авиакомпания предлагает полеты для занятий сексом.

Об этом рассказали в выпуске ТСН.14:00.

Стоимость услуги около тысячи долларов. Она предназначена для пар, которые хотят разнообразить свою интимную жизнь, а также любят экстрим. В салоне специально для такого рейса разместили большую двуспальную кровать с подушками. При желании можно заказать алкогольные напитки.

Продолжительность полетов разная - от 45 минут до полутора часов. В течение этого времени пилот пролетит над живописными местами Соединенных Штатов. За парой в салоне он не будет подсматривать – компания обещает полную конфиденциальность.

Новости мира: американская авиакомпания предлагает полеты для занятий сексом

Новости мира: американская авиакомпания предлагает полеты для занятий сексом

Отмечается, если же влюбленные не отважятся на интим в воздухе, то в самолете можно просто устроить романтическое свидание. Кроме того, желающие могут пожениться.

Как сообщалось, один из пассажиров крупнейшего лоукостера Европы Ryanair опубликовал в соцсети Twitter сцену орального секса, которым занимались его соседи по самолету. На видео мужчина с напитком в руке сидит в полоборота к своей соседке, совершающей ритмичные движения головой у его гениталий. В перерыве между оральным сексом пара страстно целуется.

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