Рейс из Парижа в Корсику почти на 20 минут застрял в небе: что произошло

Самолет авиакомпании Air Corsica / © The Sun

Самолет авиакомпании Air Corsica, вылетевший из Парижа в Корсику, был вынужден кружить в небе дольше, чем планировалось. Причиной тому стал авиадиспетчер, уснувший в аэропорту Аяччо.

Диспетчер прошел тест на алкоголь, который показал отрицательный результат, но, несмотря на это, ему могут угрожать дисциплинарные последствия. Об этом пишет The Sun.

По информации Управления гражданской авиации Франции, переполненный самолет вынужден был летать по кругу над Средиземным морем в течение 18 минут.

После того, как авиадиспетчер в аэропорту Аяччо заснул, рейс Air Corsica, вылетевший из парижского аэропорта Орли, остался в воздухе. Это заставило пилотов изменить маршрут, поскольку приземление в начальном пункте назначения стало невозможным.

Самолет авиакомпании Air Corsica почти 20 минут не мог приземлиться в аэропорту / © The Sun

В конце концов, после почти 20 минут ожидания в небе самолет безопасно приземлился, поскольку диспетчера разбудили. Оказалось, что он задремал посреди смены, ожидая рейса, который опаздывал на час.

Будучи единственным работником, он не мог включить свет на взлетно-посадочной полосе, поэтому никто не мог его разбудить.

Ситуацию спасла пожарная команда аэропорта. Она связалась с полицией и другим персоналом, поднявшимся к диспетчерской башне, разбудили диспетчера и возобновили работу.

Пассажиры на борту самолета отнеслись к этому с юмором.

В свою очередь Управление гражданской авиации Франции начало расследование этого «необычного случая».

Ранее самолет American Airlines, следовавший из Филадельфии в Сан-Франциско, был вынужден прервать полет и возвращаться в аэропорт. Инцидент произошел вскоре после взлета.

