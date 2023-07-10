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Рейс задержали: в самолете вспыхнула драка между мужчинами из-за места у окна — видео

Рейс задержали: в самолете вспыхнула драка между мужчинами из-за места у окна — видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1598
Время на прочтение
1 мин
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Рейс задержали: в самолете вспыхнула драка между мужчинами из-за места у окна — видео

Драка в самолете / Фото: скриншот с видео

Их пытались разнять попутчики.

Двое мужчин устроили драку на рейсе Ryanair из Мальты в Лондон из-за места у окна.

Об этом пишет Sky News.

Все произошло из-за того, что один отказался пропустить другого, чтобы пройти мимо и добраться до прохода.

В течение нескольких секунд еще несколько человек попытались успокоить их, но безуспешно.

По некоторым данным, к делу также были привлечены сотрудников авиакомпании.

Свидетель сказал: "Британец не разрешил американцу пройти, чтобы добраться до его места у окна, а затем они обменялись несколькими словами и ругательствами, прежде чем началась схватка. Рейс задержали на два часа — всех это раздражало".

Напомним, экипаж высадил 19 пассажиров, потому что самолет был слишком тяжелым, чтобы взлететь. Туристам было предложено компенсацию.

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Дата публикации
Просмотры
1598
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