Рейс задержали: в самолете вспыхнула драка между мужчинами из-за места у окна — видео

Двое мужчин устроили драку на рейсе Ryanair из Мальты в Лондон из-за места у окна.

Об этом пишет Sky News.

Все произошло из-за того, что один отказался пропустить другого, чтобы пройти мимо и добраться до прохода.

В течение нескольких секунд еще несколько человек попытались успокоить их, но безуспешно.

По некоторым данным, к делу также были привлечены сотрудников авиакомпании.

Свидетель сказал: "Британец не разрешил американцу пройти, чтобы добраться до его места у окна, а затем они обменялись несколькими словами и ругательствами, прежде чем началась схватка. Рейс задержали на два часа — всех это раздражало".

Напомним, экипаж высадил 19 пассажиров, потому что самолет был слишком тяжелым, чтобы взлететь. Туристам было предложено компенсацию.

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