Рейс задержали: в самолете вспыхнула драка между мужчинами из-за места у окна — видео

Их пытались разнять попутчики.
Двое мужчин устроили драку на рейсе Ryanair из Мальты в Лондон из-за места у окна.
Об этом пишет Sky News.
Все произошло из-за того, что один отказался пропустить другого, чтобы пройти мимо и добраться до прохода.
В течение нескольких секунд еще несколько человек попытались успокоить их, но безуспешно.
По некоторым данным, к делу также были привлечены сотрудников авиакомпании.
Свидетель сказал: "Британец не разрешил американцу пройти, чтобы добраться до его места у окна, а затем они обменялись несколькими словами и ругательствами, прежде чем началась схватка. Рейс задержали на два часа — всех это раздражало".
Напомним, экипаж высадил 19 пассажиров, потому что самолет был слишком тяжелым, чтобы взлететь. Туристам было предложено компенсацию.
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