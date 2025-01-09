Рейтинг самых больших и самых маленьких размеров пенисов мужчин в мире: на каком месте Украина

Ученые подсчитали количество людей, живущих во всем мире, чтобы определить, мужчины каких наций больше всего одарены.

Новый рейтинг от Data Pandas, онлайн-библиотеки различных наборов данных о здоровье, экономике и демографии составил самые маленькие и самые большие пенисы во всем мире.

Опубликованный рейтинг основан на отчете 2014 года в журнале BJU International Sexual Medicine. Исследователи пересмотрели исследования со всего мира, измерявшие размер пениса медицинскими работниками в образцах 50 человек или более.

Первые места по длине пениса заняли Судан и Демократическая Республика Конго – в среднем 17,95 см и 17,93 см. Эквадор занял третье место со средним показателем 17,59 см.

Последние места – 140-142 – заняли Камбоджа с 9,84 см, Северная Корея с 9,60 см и Таиланд с 9,43 см.

Украина занимает 62-е место с длиной пениса в эрегированном состоянии 14,20 см. Эта длина больше чем у россиян, которые имеют 14,16 см и заняли 67-е место. Также Украина оказалась на 37 месте по охвату полового члена в эрегированном состоянии с показателем 12,28 см.

Следует отметить, что измерения, использованные для составления рейтинга, были получены на основе самоотчета, поэтому существует вероятность того, что опрошенные мужчины преувеличили свои размеры.

По результатам исследования средний размер пениса составляет 13,91 см.

Топ-10 стран с наибольшей средней длиной пениса в эрегированном состоянии:

Судан – 17,95 см ДР Конго – 17,93 см Эквадор – 17,59 см Республика Конго – 17,33 см Гана – 17,31 см Нигерия – 17,00 см Венесуэла – 16,93 см Ливан – 16,82 см Колумбия – 16,75 см Камерун – 16,65 см

Топ-10 стран с наименьшей средней длиной полового члена в эрегированном состоянии:

Таиланд – 9,43 см Северная Корея – 9,60 см Камбоджа – 9,84 см Непал – 9,98 см Мьянма – 10,10 см Лаос – 10,14 см Вьетнам – 10,15 см Шри-Ланка – 10,18 см Южная Корея – 10,80 см Филиппины – 10,85 см

Напомним, мужчина с самым большим в мире пенисом показал на выставке гипсовый слепок своего органа. Его экспонат можно увидеть в Исландском музее фаллосов.

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