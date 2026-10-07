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Реже болеют и дольше живут: ветеринар назвал 10 самых здоровых пород собак
Здоровье будущего питомца — один из важных факторов при выборе породы. Ветеринар назвал породы собак, у которых риск развития ряда генетических заболеваний ниже.
Выбор породы собаки может повлиять не только на образ жизни хозяина, но и на то, как часто придется обращаться к ветеринару. Некоторые породы имеют меньше генетических проблем и при этом отличаются довольно высокой продолжительностью жизни.
Ветеринар, специализирующийся на мелких животных, назвал в эфире BBC Countryfile десять пород и типов собак, которые он считает одними из самых здоровых.
По словам специалиста, у некоторых популярных пород риск наследственных заболеваний заметно выше. Например, у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей могут возникать проблемы с сердцем, у французских бульдогов — с дыханием, а миниатюрные таксы склонны к заболеваниям межпозвоночных дисков. В то же время есть собаки, у которых генетические проблемы встречаются реже.
Метисы
У собак смешанного происхождения вероятность генетически обусловленных заболеваний может быть ниже, чем у многих чистокровных пород. В то же время важную роль играют размер и строение тела: крупные собаки обычно живут меньше, а животные с плоскими мордами чаще сталкиваются с проблемами дыхания.
Австралийская пастушья собака
Это выносливая, активная и очень умная порода. У австралийских пастушьих собак может встречаться дисплазия тазобедренных и локтевых суставов, однако ответственные программы разведения и обследования помогают снизить такие риски. Представитель породы по кличке Блуи прожил 29 лет и на момент смерти в 1939 году был мировым рекордсменом по продолжительности жизни среди собак.
Джек-рассел-терьер
У джек-расселов сравнительно немного генетических проблем, хотя они могут быть склонны к вывиху надколенника. Представители этой породы могут жить до 16 лет. В то же время это очень активные собаки, которым необходимы физические нагрузки и занятия.
Бордер-колли
Продолжительность жизни бордер-колли обычно составляет 12–15 лет. Среди возможных наследственных проблем ветеринар называет эпилепсию, аномалии глаз и дисплазию тазобедренного сустава. Генетическое тестирование и селекционное разведение позволяют снизить вероятность таких заболеваний.
Чихуахуа
Чихуахуа относятся к породам-долгожителям. В то же время из-за небольшого размера у них часто возникают стоматологические проблемы и вывих надколенника. Ветеринар также отмечает, что у этих маленьких собак могут возникать проблемы с поведением.
Виппет
По наблюдениям специалиста, у виппетов мало генетических заболеваний. В то же время во время активных прогулок и бега они могут быть подвержены травмам кожи. Дома эти собаки любят отдыхать и находиться рядом с людьми.
Бельгийский малинуа
У малинуа риск генетических заболеваний ниже, чем у немецких овчарок, отмечает ветеринар. Это активные, умные и преданные собаки, которых часто используют в полиции и армии. Они могут жить до 15 лет, однако иногда у них возникают поведенческие проблемы, и они сильно привязываются к одному человеку.
Афганская борзая
Несмотря на крупные размеры, афганские борзые нередко живут 12–14 лет. Часть характерных для них проблем связана именно со строением тела. В частности, у пород с глубокой грудной клеткой чаще возникают расширение и заворот желудка.
Пудель
У стандартных, миниатюрных и той-пуделей сравнительно мало проблем, характерных именно для этой породы. Стандартные пудели могут жить 12–15 лет. У маленьких разновидностей чаще возникают стоматологические заболевания. Еще одна особенность пуделей — они мало линяют, однако их шерсть требует ухода.
Бигль
Бигли обычно доживают до начала подросткового возраста и имеют немного генетических проблем. Это охотничья порода с очень развитым обонянием, поэтому владельцам следует следить за тем, чтобы собака во время прогулок не находила и не съедала опасные вещи или предметы.
Напомним, что красивая внешность собаки еще не означает, что порода подойдет конкретной семье. Ветеринар объяснила, почему сама отказалась бы от пяти популярных пород.