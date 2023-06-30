Режимы стирки: какие они бывают и чем на самом деле отличаются

Перед вами современная новая стиральная машина с большим количеством различных режимов стирки, из которых чаще всего используют всего лишь несколько. Происходит так потому, что названия большинства режимов неясны. Давайте же разбираться в отличиях.

Конечно, разные производители часто называют режимы по-своему, однако можно разделить все типы стирки на три основные группы:

программы, характеристики которых могут изменяться в зависимости от стирающейся ткани;

режимы, направленные на экономию (электроэнергии, воды);

программы, заботящиеся о здоровье (например, стирка детских вещей и т.п.).

Как выбрать режим стирки одежды: секреты разных программ

Режим стирки "Хлопок/Лен"

Особенности:

высокие обороты отжима (более 1000 об/мин);

высокая температура (до 90 градусов).

Наиболее "жаркими" с точки зрения температуры воды являются два режима стирки: "Хлопок/Лен" и специальный детский, ориентированный на кипячение одежды (там температура также достигает 90-95 градусов). Однако у большинства стиральных машин эти программы используются для вывода сильных загрязнений на одежде и белье (мужские носки, футболки, полотенца, постельное белье и т.п.).

Следует также отметить, что в режимах, созданных для стирки натуральных тканей, используется многократное полоскание и отжим на высоких оборотах. Связано это с тем, что из хлопка и льна очень тяжело выполаскивается стиральный порошок, а сами ткани гигроскопичны.

Режим "Синтетика"

Особенности:

малые обороты отжима (не более 800 об/мин);

низкие температуры (до 40 градусов).

Некоторые производители часто называют это приложение "Смешанные ткани". Она дает возможность в процессе одной стирки постирать разные виды тканей, а стирка всегда происходит при низкой температуре (30-40 градусов). Вы можете повысить его вручную до 60 градусов, но это не всегда нужно делать, ведь некоторые виды синтетических тканей могут просто дефомироваться.

Если вам трудно сориентироваться, как лучше стирать тот или иной предмет одежды, обязательно прочтите инструкцию на ярлыке. Так вы точно не прогадаете с температурой.

Режим стирки "Шерсть"

Особенности:

специальный алгоритм вращения барабана;

малые обороты отжима (не более 800 об/мин);

невысокая температура (не выше 40 градусов).

Хотя эта программа обычно не вызывает вопросов, когда ее нужно использовать, стоит отметить, что она подходит не только шерстяным вещам, но и той одежде, которая содержит невысокий процент шерсти (на ярлыке также может быть написано "альпака", "мохер") ). Кроме того, в хозяйстве всегда нужно иметь специальное стиральное средство для шерстяных вещей, которое смягчит ткань и убережет его от износа во время интенсивного отжима.

Практически аналогом этого режима является "Нежный". В нем также можно стирать шерсть, а также шелковые блузы, тонкое белье, галстуки, палантины. В этом случае стирка происходит при низкой температуре, а скорость отжима не превышает 400 об/мин.

Некоторые стиральные машинки предлагают также отдельный режим для стирки только белого или черного белья. Иногда эти программы совмещаются, тогда можно увидеть название "Черное/белое 40". Это означает, что этот режим подходит для стирки белого и черного белья, используя температуру до 40 градусов.

Режим "Быстрая стирка"

Режим "Быстрая стирка": особенности / Фото: pixabay.com

Особенности:

это самый быстрый режим стирки – время цикла всего 40 мин;

низкие температуры (от 30 до 40 градусов).

Далеко не всегда нам нужно использовать полноценную стирку. К примеру, иногда просто хочется "освежить" белье или любимую рубашку. Именно для этого и была создана эта программа, в которой вода нагревается максимум до 40 градусов. Хотя время цикла и сокращается, оно проходит полностью все этапы.

Режим стирки "Детская одежда"

Особенности:

максимальные обороты отжима;

тщательное полоскание;

высокая температура (90-95 градусов).

Что важно помнить, когда вы стираете детскую одежду? Отстирать пятна и избавиться от пылевых клещей, поэтому выставляется высокая температура, далее нужно тщательно удалить все остатки порошка, поэтому и используется дополнительное полоскание. В заключение, детская одежда требует быстрого высушивания, поэтому отжим происходит на максимальных оборотах. Но не всю детскую одежду можно стирать с помощью этого режима. К примеру, синтетика его не перенесет.

Режим "Ручная стирка" в машинке

Особенности:

минимальные обороты отжима;

особый алгоритм вращения барабана.

Ручная стирка в машинке используется тогда, когда нужно постирать вещи, которые не переносят традиционных программ. Поэтому в этом случае необходимо максимально аккуратно отобрать одежду. Высоких оборотов отжима здесь вы не увидите. В результате: серьезные пятна вряд ли получится отстираться, но вещи точно не испортятся.

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