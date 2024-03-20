Риелторка случайно сожгла дом за 3 млн во время подготовки к осмотру

Агент по недвижимости сожгла дом стоимостью 3 млн австралийских долларов в пригороде Сиднея во время подготовки к осмотру.

Об этом пишет news.com.au.

Джули Бандок, риэлтор из Сиднея, заметила, что нынешние арендаторы оставили влажное постельное белье на террасе, чтобы оно могло высохнуть. Женщина собрала простыни и бросила их на полку в комнате внизу, прежде чем включить свет на стене. Через 20 минут здание загорелось. Вскоре дом и все, что в нем находилось, было уничтожено.

Владелец дома, Питер Алан Буш, и четыре арендатора, чьи вещи были уничтожены огнем, подали на Бандок в суд из-за этого инцидента. Впоследствии выяснилось, что после пожара Джули сказал Питеру: "Боже мой, Пит, кажется, я сожгла твой дом. Я здесь убирала. Я собрала несколько простыней, сохнущих на веранде, и бросила их на отдельную металлическую полку в спальне под лестницей. Я просто бросила их туда, Пит, прямо напротив света на стене. Я думаю, что это и стало причиной пожара".

Выслушав все показания против нее, главный судья по делу Дэвид Хаммершлаг признал, что Бандок "активно" вызвал пожар. Он утверждал, что она также несет ответственность за ущерб, причиненный собственнику и арендаторам.

Судья постановил, что работодатель Бандок, компания Domain Residential Northern Beaches, должна выплатить Бушу более 740 000 австралийских долларов за потерю его дома. Domain Residential Northern Beaches также обязали выплатить 121 475 долларов четырем арендаторам, чье имущество было уничтожено.

Судья также признал, что Джули вела себя агрессивно и не шла на сотрудничество во время судебного заседания: "Ее показания были явно окрашены повышенным осознанием того, что она послужила причиной катастрофы".

Работодатели Бандок пытались доказать, что Буш и арендаторы внесли свой вклад в пожар, не предупредив агентство о том, что полка нагреется от света.

Суд отклонил это решение: "Бандок действовала по собственному желанию. Ее действия были единственной причиной причинения вреда. То, что пожар может быть вызван бросанием постельного белья на свет, очевиден. Этот риск можно было предусмотреть, и Бандок должна была это знать".

Компанию Domain Residential Northern Beaches также обязали выплатить проценты на общую сумму 862 315 долларов.

Напомним, мужчина завел аллигатора в бассейне и пускал к нему детей. Зверь жил на территории его роскошного поместья.

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