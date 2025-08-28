Рискованные операции по удлинению ног: сколько это стоит и через которые проходят пациенты

Операция по увеличению роста / © dailymail.co.uk

Реклама

В Великобритании стремительно растет популярность экстремальной и болезненной операции по увеличению роста. Сотни мужчин, стесняясь своего низкого роста, готовы платить тысячи фунтов, чтобы уехать в Турцию и пройти хирургическую процедуру, обещающую добавить до 8 см.

Об этом пишет Daily Mail.

23-летний студент по имени Сами, недавно прошедший эту операцию, поделился своим опытом. Он был глубоко неуверен в себе из-за роста 170 см. Увидев истории успеха в соцсетях, решил поехать в Стамбул, где стоимость процедуры составляет около 17 000 фунтов стерлингов гораздо дешевле, чем в британских клиниках.

Реклама

Как проходит процедура и какие риски она несет?

Операция состоит в хирургическом рассечении костей ног и установке внутрь металлических стержней. С помощью специального устройства пациент ежедневно удлиняет стержни на 1 мм, растягивая кость. Это стимулирует рост новой костной ткани. Весь процесс может занять несколько месяцев, а реабилитация занимает от трех до шести месяцев.

«Это не тривиальная процедура» : Британские медицинские эксперты предостерегают, что операция сложна и несет значительные риски: от повреждения нервов и инфекций до артрита суставов и неспособности костей сросться должным образом. В худших случаях возможна даже потеря конечности.

Сами описывает это время как болезненный, тяжелый и одинокий. Он провел три месяца сам в съемной квартире, передвигаясь с помощью ходунков, чтобы минимизировать риск инфекции.

Несмотря на все трудности и риски, Сами доволен результатом. За три месяца его рост увеличился со 170 до 178 см.

«Это было больно и тяжело… но сейчас я в восторге от своего роста, он того стоит», — говорит он.

Хотя медики настойчиво не рекомендуют проводить эту операцию по косметическим соображениям, мужчины, такие как Сами, готовы идти на этот риск, чтобы обрести уверенность в себе.

Реклама

Напомним, операции по увеличению роста, которые ранее использовались для коррекции асимметрии конечностей, приобрели популярность как эстетическая процедура, особенно среди мужчин. Турция стала мировым центром такой хирургии, предлагая значительно более низкие цены, чем в странах Европы или США.

Ранее сообщалось, что мужская пластическая хирургия на Украине стала настоящим трендом. Еще недавно визит к пластическому хирургу считался прерогативой исключительно женщин. Но сейчас ситуация быстро меняется. Украинские мужчины все чаще обращаются к пластическим хирургам, чтобы подкорректировать фигуру или вернуть молодой вид.