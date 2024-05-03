"Роберт Де Ниро" разбил сердце 76-летней пенсионерке: что произошло (фото)

Он сделал ей предложение, от которого она почти не смогла отказаться.

Сообразительная внучка спасла бабушку от разглашения конфиденциальной информации мошеннику, который выдавал себя в Интернете за Роберта Де Ниро.

Об этом пишет New York Post.

Джина Морган, 76-летняя жительница Южного Уельса в Великобритании, вступила в длительную болтовню на Facebook с человеком, выдававшим себя за звезду Голливуда.

Ее не смутили ни красная дорожка и другие фотографии, которые он отправлял, ни то, что имя пользователя было "страница Роберта Де Ниро", ни то, что он пытался продать "членские билеты".

"Это не Роберт Де Ниро!" – закричала ее внучка, 28-летняя Шеннон Рич. "А кто же тогда?" – ответила Морган.

Джина Морган / Фото: Shannon Rich/CATERS NEWS

Оказывается, мошенники пытались заставить пенсионерку выложить 500 долларов за "VIP-карту поклонника", обещавшую "все возможности" для общения с актером – видео-чаты, телефонные звонки и даже его визит.

"Существует три типа членских карт... Я могу соединить вас с моим менеджером по поводу их получения", — говорилось в сообщении.

Переписка с мошенником / Фото: Shannon Rich/CATERS NEWS

Шеннон считает, что даже если бы она не вмешалась, ее бабушка вовремя спохватилась бы, прежде чем был нанесен какой-то вред. В конце концов Морган скептически отнеслась к фотографиям Де Ниро в смокинге.

"Некоторые люди в Интернете волновались за нее, но моя бабушка достаточно умна, чтобы не разглашать личные данные", — сказала Рич. "Бабушка показывала мне сообщения на Facebook из фейкового профиля Роберта Де Ниро, и я не могла прекратить смеяться".

Хотя этот случай имел счастливый конец, романтика и кибермошенничество растут вместе с развитием мощного искусственного интеллекта. Часто жертвами мошенников становятся пожилые люди. Так, недавно 62-летняя женщина отдала мошеннику свои деньги, потому что думала, что это Брэд Питт. За время их онлайн-романа она отправила "любимому" 1300 евро.

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