Робот нашел странные структуры подо льдом Антарктиды и внезапно исчез

Исследования во льдах Антарктиды / © unsplash.com

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Оранжевый автономный подводный аппарат Ran погрузился под сотни метров льда в Западной Антарктиде, где спутниковая навигация и постоянная связь с судном недоступны. Во время миссии 2022 года под шельфовым ледником Дотсон 7-метровая субмарина зафиксировала неизвестные ранее рельефы.

В 2024 году эта же субмарина совершила повторное погружение и пропала без следа. Об этом рассказали Daily Galaxy.

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Роботизированная субмарина зафиксировала аномальный рельеф под ледником в Антарктиде и исчезла

В ходе исследований 2022 года аппарат Ran в течение 27 дней погружался под лед. Аппарат преодолел более тысячи километров и углубился на 17 километров внутрь полости ледника Дотсон. С помощью многолучевого сонара, направленного вверх, субмарина измеряла океанические течения, температуру и соленость воды.

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Некоторые погружения длились более суток. Команду исследователей возглавила профессор океанографии Гетеборгского университета Анна Волин и ученые Международной коллаборации по изучению ледника Твейтса. Целью миссии было картографирование нижней поверхности ледника.

В январе 2024 года ученые вернулись к повторным сканированиям, но после первого же погружения субмарина не поднялась на поверхность.

Мультилучевой сонар аппарата Ran создал шесть карт высокого разрешения общей площадью около 140 квадратных километров. Исследование, опубликованное в Science Advances, выявило существенные отличия в характерах и скорости таяния разных участков ледника.

В восточной и центральной частях были террасы шириной от 200 до 2 000 метров с крутыми уступами высотой от 0,5 до 5 метров. Отдельные террасы формировали многоуровневые системы с перепадом высот от 5 до 40 метров. Ученые связывают эти формы с медленным таянием, конвекцией и периодическими приливами более теплой воды.

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Западный регион оказался более гладким, там зафиксировали скопление слезовидных углублений, невидимых с поверхности. Самые крупные экземпляры имели среднюю ширину 68 метров.

Команда Волин установила, что интенсивное таяние обусловлено турбулентностью и притоком модифицированной воды. Исследователи предполагают, что их асимметричной форме могли способствовать трение и вращение Земли.

Также сонар зафиксировал сквозные разломы, самые старые из которых появились на спутниковых снимках поверхности еще в 1990-х годах, а самые молодые имели возраст от 2 до 5 лет.

Другое исследование 2025 года предоставило новые данные о гидродинамике под ледником Дотсон. Ученые собрали данные о более чем 100 километрах вдоль морского дна. Авторы труда отметили, что ледник Дотсон прибавил около 0,6 миллиметра к глобальному подъему уровня моря с 1979 по 2017 год.

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Повторить измерения и сравнить изменения ученым не удалось. В феврале, во время последней запланированной задачи, Ran не вернулся к точке сбора под ледником. Поисковые работы с использованием акустических приборов, вертолета и дронов не дали результатов.

Ученые считают, что субмарина, вероятно, осталась глубоко под шельфовым ледником, а карты 2022 года остаются единственным подробным снимком этого скрытого рельефа.

Так что до сих пор исследователи, которые нашли что-то интересное глубоко под водой, до конца не знают, что именно они нашли.

Находки под водой: последние новости

Напомним, на востоке Китая под водами озера Цяньдао расположен древний город Ши Чен, основанный при династии Восточная Хань. В 1959 году этот развитый региональный центр с четкой планировкой намеренно затопили во время строительства гидроэлектростанции и создания водохранилища.

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