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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Робот спровоцировал ДТП и скрылся: травмированы девять человек

В Эстонии робот-курьер Starship Technologies проигнорировал красный сигнал светофора и создал аварийную ситуацию с участием автобуса.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Робот-курьер спровоцировал ДТП

Робот-курьер спровоцировал ДТП / © Unsplash

В столице Эстонии, Таллинне, случился курьезный и одновременно опасный случай с участием робота-курьера. Он завершился травмированием пассажиров общественного транспорта. Автономное устройство компании Starship Technologies выехало на проезжую часть в разгар вечернего часа пик, создав аварийную ситуацию для городского автобуса.

Об этом рассказывает Futurism.

В Эстонии робот спровоцировал ДТП: известно о девяти пострадавших

Инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков Таллинна. Автономный робот пренебрег красным сигналом светофора для пешеходов и выскочил прямо под колеса встречного транспорта.

Чтобы избежать прямого столкновения, водитель автобуса экстренно нажал на тормоза. Благодаря этой быстрой реакции самого робота удалось спасти от полного уничтожения, но в салоне из-за резкого торможения упали и получили травмы по меньшей мере девять пассажиров.

При этом сам виновник происшествия даже не остановился. Столкнувшись с автобусом, робот-курьер просто продолжил свое движение, как будто ничего не произошло.

«Робот сбежал, если можно так выразиться», — сказал представитель транспортной службы Таллина в интервью национальному вещателю ERR.

По словам чиновника, с юридической точки зрения такое поведение робота полностью подпадает под определение бегства с места ДТП, поэтому материальная и правовая ответственность за происшествие теперь может лечь на компанию-разработчика.

«Если участник ДТП покинул место происшествия, не выполнив предусмотренных законом обязанностей, за это может быть составлено правонарушение», — подчеркнул специалист городского департамента транспорта.

Для Starship Technologies это уже не первый конфликт с законом и правоохранителями. Сейчас компания также фигурирует в судебном деле в штате Аризона, в США, где 73-летняя местная жительница подала иск из-за того, что похожий робот сбил ее с ног и продолжал методично таранить, пока она пыталась подняться с земли.

Что касается случая в Эстонии, то руководитель операционного отдела Starship Пепе Аавиксоо объяснил сбой в работе прибора визуальным ослеплением. По его словам, сенсоры и камеры робота сбились с толку из-за слишком ярких рекламных щитов и света светофоров.

«Нужно усвоить много уроков, но исключения случаются», — подытожил представитель компании.

Роботы: последние новости

Напомним, Япония из-за катастрофического роста нападений медведей на людей начала массово использовать роботов-волков производства компании Ohta Seiki.

Роботы на солнечных батареях оборудованы датчиками движения, которые мигают красными огнями и динамиками с более чем 50 разнообразными звуками и человеческими голосами, которые отпугивают хищников рычанием и движениями.

Из-за сокращения природной среды и уязвимости пожилого населения количество столкновений с животными резко возросло, что привело к человеческим жертвам и рекордному спросу на таких роботов. В то же время спрос на роботов-отпугивателей значительно превышает возможности производства, заставляя клиентов ждать заказа месяцами.

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