Родители бросили сына в тюрьму, потому что он хотел у них переночевать.

Ранее суд запретил молодому человеку приближаться к родительскому дому ближе, чем на 200 метров.

Супруги из израильского города Кирьят-Бялика подали в суд на своего 27-летнего сына, который систематически нарушал запрет на приближение к родителям.

Об этом сообщает в воскресенье, 7 мая, сайт местных новостей Mynet.

Родительское терпение лопнуло, когда молодой человек тайком пробрался в их дом и отказался покидать его, заявив, что ему негде ночевать. Это уже было четвертое нарушение запрета приближаться к родителям после того, как в прошлом году он был осужден за нападение на собственного отца в состоянии наркотического опьянения.

Тогда суд выдал ордер с запретом сыну приближаться к родительскому дому ближе, чем на 200 метров. Ему также было запрещено появляться на месте работы родителей и даже звонить им по телефону.

Однако 27-летний мужчина, страдающий психическими проблемами на фоне употребления наркотиков, не выполнял требований судебного ордера.

Адвокат молодого человека просил суд принять во внимание состояние обвиняемого и тот факт, что он не применял насилие, а искал, где переночевать.

Но поскольку речь шла о целом ряде нарушений судебного запрета, а не о единичном случае, он приговорен к 5 месяцам тюремного заключения и 3 месяцам условного срока.

Напомним, ранее в Польше, в Силезском воеводстве, выдвинули обвинения супругам из-за жестокого обращения с ребенком.

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