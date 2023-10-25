Родители были шокированы, когда им позвонил сын, который "умер полгода назад": что произошло

Мужчина поделился шокирующей историей, как его сестры заставили его родителей поверить, что он уже шесть месяцев как мертвый.

Об этом Каллум поделился в новозеландском шоу ZM Radio, сообщает Mirror.

Он позвонил на отрывок, в котором слушателей спрашивали, считались ли они когда-нибудь мертвыми.

Мужчина начал: "Да, меня определенно считали мертвым. Мои сестры в то время были в ссоре с моими родителями, и они не особо ладили. Я жил в Веллингтоне, пока они были в Крайстчерче. Моя старшая сестра позвонила родителям и сказала им, что я умер".

Каллум рассказал, что его сестры также сказали своим маме и папе, что родители его бывшей девушки не хотели, чтобы они присутствовали на его похоронах. На вопрос, почему его родители просто смирились с известием о его смерти, он ответил: "Они будто бегали, звоня другим нашим родственникам, чтобы узнать, слышали ли они что-то, судя по тому, что мне сказали. Тогда они действительно ничего не знали. Так что мои родители просто предположили: "Да, он умер".

Каллума также допросили о том, как обман мог продолжаться в течение шести месяцев, на что он признался: "Я был просто занят жизнью и работой, а потом подумал: подожди – я давно не получал известия от родителей. Интересно, что происходит? Я позвонил им, и мои мама и папа такие: "Ты жив?". Моя мама была в слезах, а отец был просто ошеломлен — он такой: "Что, черт возьми, происходит?".

Затем Каллум добавил, что его сестра сказала его родителям, что его зарезали. "Подожди, подожди, подожди, тебя убили?" – спросил один из радиоведущих. "Ты не погиб в результате несчастного случая, кто-то тебя убил! Это самый дикий телефонный звонок, который у нас когда-то был. Ты был тем человеком, которого бы зарезали?".

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На что Каллум комически ответил: "Я не был в некоторых бандах, но скажу, что в тот момент для меня не было ничего необычного в том, чтобы ударили меня ножом". В заключение он сказал, что его мама и папа были "на седьмом небе от счастья", узнав, что он действительно жив, и что в те выходные он помчался домой, чтобы заверить их, что это действительно он.

Мужчина также подтвердил, что он и его родители больше не общаются с его сестрами.

Напомним, женщина умерла на 27 минут и, придя в себя, написала жуткое сообщение и рассказала, что видела. У нее остановилось сердце на глазах у мужа.

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