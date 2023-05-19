Родители и шестеро их детей страдают альбинизмом: как они выглядят (фото)

Семья из Ковентри, Великобритания, стала рекордсменкой по количеству братьев и сестер с альбинизмом.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Шесть братьев и сестер Насим Ахтар, Гулам Али, Хайдер Али, Мукадас Биби, Мусарат Бегум и младший Мохаммед Рафи, страдают генетическим заболеванием, связанным с выработкой меланина.

Семья пакистанцев с альбинизмом / Фото: instagram.com/guinnessworldrecords

Болезнь они унаследовали от своих родителей, пары пакистанского происхождения Аслама Парвеза и Шамима Ахтара.

Семья пакистанцев с альбинизмом / Фото: instagram.com/guinnessworldrecords

Ранее Насим Ахтар рассказывала, что в детстве они были жертвами издевательств. Также братья и сестры частично потеряли зрение из-за отсутствия пигмента в радужках глаз.

"Мы жили в постоянном страхе и стыде. Нас никогда не приглашали на дни рождения. Из-за плохого зрения мы всегда были последними, кого отбирали в школьные спортивные команды. Нас постоянно прогоняли, ни у кого из нас не было друзей. Как семья, мы никогда не вписывались в общество – на наш порог бросали собачий помет, наши окна били, а однажды нам бросили фейерверк в почтовый ящик”, – поделилась с Newsflare старшая дочь супругов.

Семья пакистанцев с альбинизмом / Фото: instagram.com/guinnessworldrecords

Но, несмотря на травлю, близкие люди гордятся собой и своими тесными отношениями. Также они много работают, чтобы информировать людей об этом заболевании.

"Наш альбинизм сделал нас ближе, чем других братьев и сестер, потому что у всех нас было что-то особенное, очень уникальное".

Семья пакистанцев с альбинизмом / Фото: instagram.com/guinnessworldrecords

По словам Насим, титул в Книге рекордов Гиннеса дал ее семье ту печать, ту самооценку, которую она всегда хотела для своих братьев и сестер.

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