Родители нашли сына, которого 37 лет назад продала бабушка без их разрешения

Супруги из Китая недавно воссоединились со своим сыном через 37 лет после того, как его отдала бабушка по отцовской линии другой семье. Женщина решила, что они слишком бедны, чтобы воспитывать еще одного ребенка.

Об этом сообщает SCMP.

В 1986 году женщина родила мальчика в городе Вэйнань, провинция Шэньси. Это был третий сын пары. Когда ему исполнился всего один день, бабушка отдала его на воспитание к мужчине по фамилии Чжао, чтобы он воспитывался в его семье. Родители не давали согласия и не знали о решении старшей женщины.

Позже бабушка сказала супругам, что сделала этот выбор за них, поскольку считала, что им будет очень трудно воспитывать еще одного ребенка, когда у них уже двое сыновей.

Неизвестно, сколько денег Чжао заплатил бабушке.

Отец мальчика по фамилии Ли и его мама сказали, что знают лишь то, что родной город Чжао расположен в провинции Шаньдун на востоке Китая.

После смерти бабушки Ли и его жена три десятилетия путешествовали, ища своего потерявшегося сына.

Также читайте Воссоединились через 13 лет: женщина увидела в TikTok видео с бездомным и узнала своего брата

В феврале было обнаружено, что образцы крови супругов совпадают с кровью мужчины по фамилии Панг, проживающего в городе Цзаочжуан, провинция Шаньдун, согласно базе данных Министерства общественной безопасности.

Полиция Китая создала обширную базу данных ДНК в 2009 году, собрав образцы крови у пар, чьи дети пропали без вести, и усыновленных, желающих найти своих биологических родителей.

Полиция Шэньси попросила Ли, его жену и Панга дважды сдать кровь, прежде чем подтвердить, что пара является биологическими родителями.

3 августа с помощью полицейских Панг встретился со своими родителями в городе Вэйнань, где родился 37 лет назад. "Сынок, папа и мама сочувствуют тебе. Как ты жил все эти годы?" – сказала заплаканная пара, обнимая Панга и крепко держа его за руки.

Напомним, мужчина спустя 56 лет нашел потерянных родителей и был ошеломлен историей своей семьи. Он наконец-то узнал правду о том, что произошло, когда он родился.

Читайте также: