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Родители оставили 18-месячную дочь в машине и ушли на работу: ребенок погиб
18-месячную девочку должны были отвезти в детский сад, однако она осталась в автомобиле на весь день. Когда ребёнка нашли, она уже была без сознания.
В Бельгии расследуют гибель 18-месячной девочки, которая, по предварительным данным, провела весь день в автомобиле. Один из родителей должен был отвезти ребёнка в детский сад, однако, по всей видимости, забыл о ней и ушёл на работу.
Об этом сообщило издание Mirror.
По предварительным данным, утром семья отвезла старшую дочь в начальную школу. После этого 18-месячную девочку должны были отвезти в детский сад, однако этого не произошло.
Ребёнка в автомобиле обнаружили только в конце дня, когда родители вернулись в школу за старшей дочерью. К тому моменту девочка уже была без сознания.
На место были вызваны экстренные службы. Медики пытались реанимировать ребёнка, после чего её доставили в больницу UZ Gasthuisberg в Левене. Спасти девочку не удалось.
Прокуратура Левена начала расследование обстоятельств смерти. По предварительным данным, трагедию рассматривают как несчастный случай.
«Один из родителей должен был отвезти её утром в детский сад, но забыл, что ребёнок всё ещё находится в машине», — сообщили в прокуратуре изданию HLN.
Мэр Бертема Джоэл Вандер Элст заявил, что окончательные обстоятельства трагедии в настоящее время выясняются. По его словам, дело является «очень деликатным», поэтому он призвал дождаться результатов расследования.
В школе, которую посещает старшая сестра погибшей девочки, организуют психологическую поддержку. Для детей и учителей, которые контактировали с сестрой погибшей, также оборудуют отдельную тихую комнату.
Напомним, что обычный вечер с собакой помог 50-летней Джорджи Копеми обнаружить опасную опухоль. После операции рак вернулся и распространился на новые участки.