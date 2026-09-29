Родители оставили 18-месячную дочь в машине и ушли на работу: ребенок погиб

В Бельгии 18-месячного ребенка оставили в машине на целый день / © УНИАН

Реклама

В Бельгии расследуют гибель 18-месячной девочки, которая, по предварительным данным, провела весь день в автомобиле. Один из родителей должен был отвезти ребёнка в детский сад, однако, по всей видимости, забыл о ней и ушёл на работу.

Об этом сообщило издание Mirror.

Реклама

По предварительным данным, утром семья отвезла старшую дочь в начальную школу. После этого 18-месячную девочку должны были отвезти в детский сад, однако этого не произошло.

Реклама

Ребёнка в автомобиле обнаружили только в конце дня, когда родители вернулись в школу за старшей дочерью. К тому моменту девочка уже была без сознания.

На место были вызваны экстренные службы. Медики пытались реанимировать ребёнка, после чего её доставили в больницу UZ Gasthuisberg в Левене. Спасти девочку не удалось.

Прокуратура Левена начала расследование обстоятельств смерти. По предварительным данным, трагедию рассматривают как несчастный случай.

«Один из родителей должен был отвезти её утром в детский сад, но забыл, что ребёнок всё ещё находится в машине», — сообщили в прокуратуре изданию HLN.

Реклама

Мэр Бертема Джоэл Вандер Элст заявил, что окончательные обстоятельства трагедии в настоящее время выясняются. По его словам, дело является «очень деликатным», поэтому он призвал дождаться результатов расследования.

В школе, которую посещает старшая сестра погибшей девочки, организуют психологическую поддержку. Для детей и учителей, которые контактировали с сестрой погибшей, также оборудуют отдельную тихую комнату.

Напомним, что обычный вечер с собакой помог 50-летней Джорджи Копеми обнаружить опасную опухоль. После операции рак вернулся и распространился на новые участки.

Новости партнеров

Новости партнеров