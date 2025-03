Родители смеялись: мальчик толкнул старшего брата в бассейн с крокодилом (фото)

Игры между братьями – это в большинстве своем весело, но иногда они выходят на совсем другой уровень. Как, например, в Гондурасе, где один мальчик толкнул своего старшего брата в бассейн, где на дне отдыхал крокодил.

Как пишет Need To Know, семья собралась у бассейна, чтобы посмотреть на маленькую рептилию. Атмосфера была спокойной, пока младший брат не решил, что пора вносить коррективы в сценарий. Он подошел к старшему брату, хитро улыбнулся и просто толкнул его в воду.

Старший парень, должно быть, еще никогда не плавал так быстро. Он мгновенно выбрался из воды, и тут наступил момент справедливой мести.

Как только старший брат очутился на суше, он схватил младшего озорника. Судя по его лицу, маленький шутник понял, что судьба может повернуться против него. Но родители, которые до этого смеялись, все же решили вмешаться, прежде чем в бассейн полетел второй участник происшествия.

Мальчик толкнул брата в бассейн с крокодилом / Фото: скриншот с видео

Это видео быстро разлетелось по Сети, вызвав шквал комментариев. Кто-то осуждал родителей за безответственность, кто-то удивлялся, зачем вообще держать крокодила в бассейне, а некоторые просто признали – младший брат точно выиграл титул "шутник года".

