Родители свирепствуют: 11-летним детям в школе рассказали об анальном и оральном сексе

Родители детей, обучающихся в средней школе имени королевы Елизаветы II в городе Пил, острове Мэн в Великобритании, разъярены, ибо школьникам на уроках полового воспитания рассказали о видах нетрадиционного секса и о том, что существует 73 пола.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Родители сетуют, что их дети стали "травмированными" после того, как им рассказали об операциях по изменению пола и о сексуальных актах. Уроки полового воспитания они назвали "больше порнографией, чем образованием".

Мать 11-летней девочки рассказала, что не могла поверить, когда ее дочь вернулась домой и рассказала, что она узнала на уроке.

"Когда моя дочь рассказала мне о случившемся, я сразу же позвонила в школу и спросила, что они делали, рассказывая об этом с такой наглядностью. Моей дочери всего 11 лет и уже изучает анальный и оральный секс. О чем думали в школе. Это не соответствует возрасту детей и, конечно, не нужно им. Было бы хорошо, если бы школа точно сообщила родителям о содержании уроков, но мы не получили никакого предупреждения. В 11 лет дети еще недостаточно зрелые, чтобы слышать о таком контенте, это воспитывает детей, и мы должны отвлекать их от порнографии, а здесь они слышат о ней все", — говорит девочка.

11-летняя девочка рассказала, что услышанное на уроке вызвало у нее "отвращение".

"Все было очень наглядно, и слышать об оральном и анальном сексе в моем возрасте было не очень приятно. Мне стало плохо, и я захотела уйти с урока. Это было отвратительно и ужасно, и многие мои друзья просто отключились, потому что не хотели слышать. Мы слишком малы для таких вещей. Я знаю, что мы должны научиться делать детей, и это нормально, но я не хочу узнавать о том, как мужчины целуются с мужчинами, а женщины целуются с женщинами, что было частью урока", – говорит девочка.

Тем временем мать 14-летнего мальчика сказала, что на уроках ее сыну рассказывали об операциях по изменению пола и о том, что существует 73 разных полов.

"Я за то, чтобы люди были разными, и не поймите меня неправильно, каждому свой, но этот гендерный бред просто смешной. Я считаю, что биологию нельзя изменить, и я была поражена, когда позвонила в школу, чтобы узнать, почему моего сына оставили после уроков", — говорит другая возмущенная мать.

Напомним, в американском штате Колорадо 31-летняя женщина, признавшаяся в сексе с 13-летним подростком и забеременевшая от него, не будет отбывать заключение.

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