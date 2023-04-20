Родители свирепствуют: школьников заставили играть в "мерзкое лизание" с учителями — фото

Среднюю школу Desert Hills в американском штате Вашингтон подвергли критике за странное соревнование.

Родители разозлились после того, как их детей заставили принять участие в том, что было описано как "мерзкая игра в лизание" с учителями. Об этом пишет dailystar.co.uk.

На шокировавших взрослых кадрах ученики и их учителя одновременно слизывают зефирный крем с обеих сторон стекла.

Учеников школы заставили играть в "мерзкую лизанность" с учителями / Фото: dailystar.co.uk

После того как в Сети были распространены кадры, возмущенные родители выступили с эмоциональными заявлениями.

Мой ребенок пришел домой из школы в последний день перед весенними каникулами и сказал, что в тот день у них было действительно странное собрание. Он коротко рассказал, но я и не подозревала, насколько невероятно неуместным это было на самом деле. Как это произошло?

Когда я впервые увидела видео, я была расстроена. Чистое отсутствие суждений было ужасным из-за поведения взрослых в комнате

Что меня еще больше расстроило, то это то, что я увидел, как директор смеется, а потом вытаскивает свой телефон, чтобы снять видео или сфотографировать событие.

Также одна из мам немедленно направила электронное письмо в администрацию школы с требованием объяснений. Она сказала, что была "озадачена", когда взрослый прижал голову ребенка к стеклу, облизывая другую сторону.

Учащиеся и учителя одновременно слизывают крем из стекла / Фото: dailystar.co.uk

Также женщину "больше всего" беспокоил охранник, который, по ее словам, "чувственно слизывал зефир".

После негативной реакции на конкурс директор школы Трейси Пирс прислала письмо семьям учеников. В нем говорилось: "Эта деятельность не отражает высоких стандартов, которые мы придерживаемся для наших сотрудников, как указано в политике округа. Содержание видео, размещенного в социальных сетях, вызывает большую обеспокоенность, и сейчас расследуется ситуация".

Пирс добавила, что администрация школы "намерена принять соответствующие меры для разрешения ситуации" после того, как признала многочисленные жалобы родителей.

Напомним, в Великобритании учительница сняла видео, как мастурбировала вибратором в классе с открытой дверью. Также она совершила половой акт в туалете другой школы.

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