Родители тройняшек ошарашили, сколько использовали подгузников и молока за год – фото

Недавно малыши отпраздновали первый день рождения.

Родители тройняшек, которым недавно исполнился год, рассказали, сколько всего нужно для ухода за ними.

Об этом пишет nypost.com.

22-летняя Кейтлин Хаммертон и ее 23-летний супруг Джейк стали родителями 25 августа в прошлом году. У британских супругов родились дочери Тея, Лили и Эсмей.

Тройня Кейтлин и Джека / Фото: SWNS

Пара говорит, что они потратили 6240 подгузников и 876680 г молока, что составляет 3436 бутылочек.

Супруги тратят около 140 долларов в месяц на подгузники, молоко и салфетки и стирают восемь раз в неделю.

Тройня Кейтлин и Джека / Фото: SWNS

Несмотря на хаос, Кейтлин и Джейк очень радуются статусом родителей.

"Я ожидала, что прошлый год будет очень напряженным, но поскольку они так хороши и им есть с кем играть, было очень приятно видеть, как они растут и ползают", — сказала Кейтлин.

Кейтлин и Джек / Фото: SWNS

Пара призналась, что не планировала рождение детей и использовала противозачаточные средства. Но в День святого Валентина в 2022-м они узнали, что ждут ребенка.

Идея стать родителями стала еще увлекательнее спустя два месяца, в день рождения Джейка в апреле, когда пара узнала, что у них будет тройня.

Тройня Кейтлин и Джека / Фото: SWNS

Врачи были шокированы, поскольку это довольно редкое явление: по данным Медицинского центра Хиллкрест в Оклахоме, тройня, зачатая естественным путем, встречается только в одной из каждых 10 000 беременностей.

Тройня Кейтлин и Джека / Фото: SWNS

Также врачи сказали паре, что у них родятся мальчики. В результате на свет появились три девочки. Они родились с помощью экстренного кесарева сечения.

"Это сложно, но мы привыкли иметь только тройню, поэтому трудно сравнивать, как было бы отцом одного ребенка", — объяснил Джейк.

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