Родители запретили выходить замуж, а она вскарабкалась на башню: чем закончился протест 19-летней девушки

19-летняя девушка вылезла на мобильную башню

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В штате Уттар-Прадеш в Индии 19-летняя девушка прибегла к отчаянному поступку, чтобы выбороть право быть с любимым. 23 октября 2026 года она залезла на башню мобильной связи, протестуя против решения семьи, которая была категорически против ее брака с 23-летним избранником.

Об этом сообщает BBC.

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Девушка залезла на башню мобильной связи, чтобы выйти замуж

Необычный протест привлек внимание всей окрестности. Все произошло в городе Бахрайч. Башня мобильной связи была высотой 30 метров.

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Противостояние ради любви длилось около четырех часов.

На место происшествия сразу прибыли родственники, близкие друзья и местные власти, которые часами уговаривали юную девушку спуститься.

Впрочем, девушка проявила незаурядную стойкость и отказалась покидать опасную высоту, пока ее требование не выполнят.

В конце концов, ситуацию удалось решить прямо на месте. Она согласилась слезть с башни только после того, как брак с ее любимым официально утвердили в режиме онлайн с помощью видеосвязи.

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Местный религиозный деятель провел для пары обряд женитьбы — никах — по видеосвязи, причем жених присоединился к церемонии из Мумбаи.

В Колумбии женщина вышла замуж за автобус

Напомним, в Колумбии 35-летняя медсестра и певица Елине Лизбет Патиньо сыграла символическую свадьбу с городским автобусным маршрутом №60 в Боготе. Чувства к транспортным средствам женщина испытывала с 10 лет.

Объектом ее страсти является не один конкретный автобус, а сама сущность и совокупность курсирующих по этому направлению машин. Ради своего «избранника» Елине устроилась ночной уборщицей в автопарк, сделала тематическую татуировку с надписью «F60 Portal Américas» и написала песню.

Главной причиной огласки этой истории стала угроза отмены маршрута №60 в течение двух лет из-за запланированного открытия метро. Чтобы сохранить любимое направление, Патиньо разворачивает общественную кампанию, проводит бесплатные мероприятия и привлекает юристов для инклюзии.

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Хотя женщина не исключает создания традиционной семьи с мужем в будущем, она готова бороться за то, чтобы ее любимый маршрут TransMilenio оставался на улицах столицы.

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