Родители заставили девятимесячного сына расти с шимпанзе ради эксперимента: он закончился трагически

Психологи Винтроп Найлз Келлог и его жена Луэлла воспитывали своего сына Дональда вместе с шимпанзе по кличке Гуа, которой было семь с половиной месяцев, когда она присоединилась к семье 26 июня в 1931 году.

В начале своей работы психологом Келлог всегда хотел провести такой эксперимент, интересуясь дикими детьми, которые воспитывались практически без контакта с людьми. Отбросив идею оставить человеческого ребенка в пустыне по понятным причинам, американец решил сделать наоборот — вернуть детеныша животного в жизнь человека.

В этом эксперименте, который люди называют "тревожным", к паре относились как к "брату и сестре": они носили детскую одежду, ели на высоких стульчиках и целовались на ночь перед сном.

Эксперимент над ребенком и шимпанзе / Фото: YouTube/AV Geeks

В течение девяти месяцев пара проводила опыты над Гуа и Дональдом по 12 часов ежедневно, в частности, их крутили на стульях, пока они не начали плакать, и выполняли разные задачи, результаты которых фиксировались. Однажды, проверяя их реакцию на громкий звук, психолог решил выстроить шимпанзе и ребенка рядом друг с другом лицом в камеру, а мужчина стрелял из пистолета позади них.

"Основной вопрос заключался в том, есть ли шимпанзе шимпанзе потому, что он имеет гены шимпанзе, или потому, что его воспитывают другие шимпанзе?" - пишет Теодор Дюма в Adult Health and Early Life Adversity: Behind the Curtains of Maternal Care Research. "Таким образом, если малыш Гуа вырос очень похожим на шимпанзе в человеческом домохозяйстве, то гены победили. Однако если малыш Гуа вырос более похожим на человека, чем на шимпанзе, тогда побеждает среда. Поэтому с Гуа обращались, как с сестрой Дональда, и она проходила те же процедуры купания, переодевания и кормления".

Эксперимент над ребенком и шимпанзе / Фото: YouTube/AV Geeks

Испытание должно было длиться пять лет, но супругам пришлось досрочно прекратить эксперимент из-за беспокойства, что Дональд демонстрирует тревожное поведение, например, хрюкает, чтобы получить больше еды, борется с Гуа и даже кусается.

Другие теории предполагают, что родители были обеспокоены тем, что Гуа может однажды нанести вред Дональду, поскольку ее сила возрастала.

К сожалению, и Дональд, и Гуа имели трагический конец.

Эксперимент над ребенком и шимпанзе / Фото: YouTube/AV Geeks

После того, как эксперимент был отменен, 28 марта в 1932 году Гуа отправили из того, что по существу было любящим семейным окружением, в "относительно бесплодную клетку" в колонии приматов.

"Это был второй раз, когда ее разлучили с "матерью/смотрительщицей", и она перешла от теплой ласковой семейной жизни к относительно пустой клетке с другими странными и не очень хорошо воспитанными шимпанзе", — говорится в сообщении. "Она умерла менее чем через год, примерно в свой третий день рождения, в результате разрыва сердца (официальной причиной смерти была признана пневмония)".

Тем временем Дональд, к сожалению, умер в 1973 году в возрасте 43 лет. Считается, что он покончил с собой через год после того, как умерли его родители.

