Родившаяся без мозга женщина отпраздновала 20-летие — фото

Девочка, которая родилась без большей части мозга, недавно отпраздновала свое 20-летие, хотя врачи говорили ее родителям, что она не доживет и до четырех лет.

Когда Алекс Симпсон появилась на свет 4 ноября в 2005 году, казалось, что все хорошо. Но через два месяца обследование показало страшную правду: у девочки гидранцефалия — редкий порок развития, при котором мозг ребенка частично или полностью отсутствует, пишет LADbible.

Говорят, что сейчас, когда женщине исполнилось 20 лет, у нее отсутствуют части мозга, способные видеть и слышать, но ее семья верит, что она чувствует их присутствие и знает о вещах больше, чем люди думают.

"Гидранцефалия означает, что ее мозг отсутствует. Технически, у нее мозжечок в задней части мозга размером примерно с половину моего мизинца, но это все, что там есть". – рассказал ее отец Шон в интервью KETV News.

Алекс Симпсон / Фото: WHAS11/Youtube

Несмотря на такой диагноз, Алекс живет полноценно в кругу семьи, называющей ее «чудом». Ее родители Шон и Лорена убеждены, что дочь жива благодаря любви и вере.

«Когда я подхожу к ней и говорю, она ищет меня глазами», - говорит Шон.

«Она чувствует нас, даже когда мы молчим. Если кто-то рядом расстроен или болен – Алекс это чувствует», – добавляет ее 14-летний брат Эс Джей.

Алекс Симпсон / Фото: WHAS11/Youtube

Семья говорит, что 20 лет назад они были напуганы и растеряны, но со временем научились принимать ее состояние и видеть в нем смысл.

«Вера помогла нам выжить. Она борец», – говорит мама девочки, Лорена.

Алекс Симпсон с родителями / Фото: WHAS11/Youtube

По данным Кливлендской клиники, гидранцефалия встречается примерно в одной из 5000-10000 беременностей. Причины этого состояния неизвестны — врачи предполагают как генетическую предрасположенность, так и влияние токсинов во время беременности.

Симптомы гидроэнцефалии часто проявляются в первые несколько недель и месяцев жизни ребенка и содержат: отставание в росте, повышенный или пониженный мышечный тонус, большую, чем обычно голову, проблемы со зрением и слухом, ригидные руки и ноги, а также проблемы с дыханием.

Обычно дети с таким диагнозом не живут долго, однако Алекс из Небраски стал исключением – символом того, что сердце может победить даже самые страшные прогнозы.

