Родившаяся без рук женщина управляет самолетом ногами и мечтает совершить кругосветное путешествие (фото)

Родившаяся без рук женщина научилась управлять самолетом ногами.

Об этом пишет "Chicago SunTimes".

Джессика Кокс – первый в мире лицензированный пилот без рук. Она может стать первым пилотом самолета с ножным управлением, который совершит путешествие вокруг света.

Женщина выступила с докладом в институте AeroStar Avion в Чикаго, чтобы показать, как будет выглядеть "невозможный самолет". Он будет управляться с помощью встроенной в пол панели, чтобы пилоты могли летать ногами, что будет первым в мире.

Джессика Кокс / Фото: rightfooted/Instagram

Самолет, строящийся группой добровольцев из Ассоциации экспериментальных самолетов в Томс-Ривер, штат Нью-Джерси, должен быть завершен в 2025 году.

Несмотря на то, что Джессика могла управлять самолетом с помощью протезов рук, она призналась, что никогда не чувствовала себя комфортно и перестала пользоваться ими в 14 лет.

Она решила использовать свои ноги для выполнения многих своих повседневных задач, в частности, управление автомобилем и получение черного пояса по тхэквондо, прежде чем обратить свое внимание на полеты.

"Я боялась летать и хотела преодолеть свой страх", – сказала она.

Джессика Кокс / Фото: Cindy Hernandez/Sun-Times

Джессика, живущая в Аризоне, США, настроена на то, чтобы ее мечта стала реальностью, поскольку она призвала учеников с ограниченными возможностями придерживаться своей мечты.

Она рассказала, что решила учиться на пилота и была шокирована тем, что никто не сказал ей "нет". Однако они сомневались, сможет ли она летать самостоятельно.

"Авиационное сообщество было очень гостеприимным", — сказала она. "Отказа не было, но вопросов было много. Были люди, которые сомневались, смогу ли я летать в одиночку, и это меня смущало".

Джессика Кокс / Фото: rightfooted/Instagram

Джессика, летающая с 2008 года, добавила, что встреча с другими пилотами с ограниченными возможностями дала ей толчок для продолжения учебы.

"Знаете ли вы, как это приятно, когда что-то сделано специально для тебя? Этот мир не всегда строится с учетом интересов людей с ограниченными возможностями. Инвалидность не означает неспособность", — сказала она студентам.

Джессика с ученицей / Фото: Cindy Hernandez/Sun-Times

Студенты также смогли испытать симуляцию, позволившую им управлять самолетом, используя модель панели с ножным управлением.

Симуляция самолета с ножным управлением / Фото: Cindy Hernandez/Sun-Times

Напомним, женщина живет в самом отдаленном селе в мире и летает более 300 км, чтобы забрать еду на вынос. Она всю свою жизнь прожила вдали от цивилизации.

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