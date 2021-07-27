Родная мать помогла скрыть преступление: в Британии отчим насиловал 17-летнюю падчерицу и убил, чтобы "молчала"

На момент исчезновения девушки, отчим жил с матерью, но у нее были другие отношения.

В Британии 17-летнюю девушку изнасиловал, а потом убил 51-летний отчим, которого она называла отцом. Педофила и убийцу покрывала его жена, родная мать девочки. Вместе они придумали историю исчезновения подростка.

Об этом пишет Metro.

Бернадетт рассказала матери, что 51-летний Скотт, который не является биологическим отцом девушки, неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в течение нескольких лет. После признания поддержки матери она не получила.

Зато ее отправили в родительский дом в Питерборо, где ее и видели в последний раз живой 18 июля 2020 года. На следующий день Скотт забрал Бернетт оттуда.

Несмотря на масштабные полицейские обыски, тело девушки не было найдено. Но обнаружили дневник Бернадетт, написанный незадолго до ее исчезновения, в котором описаны преступления мужчины.

Кроме того, 38-летняя мать девушки Сара, которая замужем за Скоттом, не поверила утверждению своей дочери и отказалась давать показания против убийцы. Отчим в суде также опроверг обвинения в сексуальном насилии и не признал себя виновным в убийстве, заявив, что девушка сбежала из авто.

Впрочем, прокуратура сообщила суду, что мужчина убил ее, чтобы "предотвратить дальнейшее преследование ее обвинений в сексуальном насилии".

Адвокат заявила, что телефон Скотта, которым он обычно пользовался регулярно, был отключен в период, когда, по мнению властей, была убита девушка. А после того, как его телефон снова включился, он сразу же разговаривал с Сарой в течение девяти минут.

"Единственный разумный вывод, который можно сделать из этого телефонного звонка, заключается в том, что Скотт Уокер сказал (Саре Уокер), что он убил Бернадетт и нуждался в ее помощи немедленно, чтобы скрыть исчезновение и смерть", — сказала адвокат.

Рассказывается, что пара придумала историю об исчезновении девочки, которой они оперировали все время. Она заключалась в том, что мол Скотт остановил авто по дороге домой, чтобы обсудить с девушкой ее обвинения, а та выпрыгнула из машины, когда он остановился, и убежала. Скотт якобы даже попытался ее догнать, но ему не удалось.

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Присяжные отклонили версию событий Скотта об исчезновении и признали его виновным в убийстве. Сара Уокер тоже признали виновной по двум пунктам обвинения, но она их отрицает. Срок вынесения приговора назначено на 10 сентября.

Добавляется, что во время исчезновения Бернадетт Скотт Уокер жил в одном доме с Сарой, но у нее были другие отношения.

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