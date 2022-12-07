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Родственники достали из могилы тело женщины, умершей 10 лет назад: они были шокированы ее видом.

Родственники достали из могилы тело женщины, умершей 10 лет назад: они были шокированы ее видом.

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1193
Время на прочтение
2 мин
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Родственники достали из могилы тело женщины, умершей 10 лет назад: они были шокированы ее видом.

Фото: nypost.com

Семья не сообщила, почему эксгумировала тело.

В Доминиканской Республике родственники извлекли из могилы тело Маргариты Росарио, умершей 10 лет назад. Они были шокированы тем, что покойница почти идеально сохранилась.

Об этом пишет nypost.com.

В городе Харабакоа родственники выкопали из могилы тело Маргариты Росарио, скончавшейся 10 лет назад. Их удивило, насколько женщина идеально сохранилась. На теле все еще были волосы, немного кожи и крепкие кости. Так труп мог даже самостоятельно стоять.

© nypost.com
Фото: nypost.com

Местные сняли видео с кладбища, на котором видно, как мужчина держит труп, а женщина надевает на покойницу ночную рубашку. Люди заметили, как идеально сохранилось тело покойницы. Жители города отметили, что при жизни Маргарита была хорошим человеком и никому не сделала ничего плохого. Остальные же были шокированы тем, что родственники потревожили усопшую.

Семья не сообщила, почему эксгумировала тело.

© nypost.com
Фото: nypost.com

Напомним, археологи раскопали в Египте несколько древних мумий с золотыми языками. Находку обнаружили в некрополе Кувейсна, расположенном в центральной части дельты Нила.

Также во время археологических раскопок эксперты обнаружили тело 900-летней женщины. Она умерла в возрасте 17-25 лет и была похоронена в каноэ.

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Дата публикации
Просмотры
1193
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