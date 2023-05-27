Родственники подарили женщине путевку на море с ужасными условиями: она шокировала фото

Она утверждает, что была в "отпуске из ада".

Британка рассказала, как побывала в "отпуске из ада" на курорте, путевку куда ей подарили родственники.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Шауни Рид из Кента направилась в Тосса-де-Мер, Испания. Несмотря на то, что ее недельный отдых был по системе "все включено", поездка превратилась в ужас — еда была покрыта яйцами мух, всюду грязь, а персонал еще и угрожал вызвать полицию.

Шауни Рид / Фото: mirror.co.uk

Как только Шауни прибыла на курорт и заселилась в свою комнату, по ее словам, ее встретил отвратительный и резкий запах сточных вод, доносившийся из ее комнаты.

На фотографиях, сделанных 30-летней женщиной, видна кишащая мухами пища, ее грязная ванная комната, кишащая насекомыми и гнездящиеся в стенах гостиницы птицы.

Везде было много насекомых / Фото: mirror.co.uk

Шауни просмотрела график уборки на курорте и поняла, что один из санузлов не убирался с 2021 года.

Фото: mirror.co.uk

Птицы гнездились на стенах / Фото: mirror.co.uk

Хотя это было достаточно плохо для Шауни, ужас на этом не кончился, когда они спустились к шведскому столу по системе "все включено". Она утверждает, что им пришлось ждать больше часа, чтобы даже попасть в ресторан-буфет на курорте, и как только они там оказались, она почувствовала отвращение при виде мух, насекомых и яиц мух, разбросанных по всей еде перед ней.

Еда в ресторане / Фото: mirror.co.uk

Рид говорит, что была ошеломлена горькой едой в трехзвездочном отеле и решила, что всю неделю они будут есть только за пределами курорта, а это значит, что их цена по системе "все включено" ничего не стоит.

Хотя грязной комнаты и несъедобной пищи было достаточно, чтобы скрутить желудок путешественницы, персонал курорта не был утешением, поскольку один из сотрудников угрожал вызвать полицию на члена семьи Шауни в течение первого часа пребывания там, из-за наряда.

Шауни говорит, что она была поражена обращением с ней и ее семьей со стороны персонала, и даже спасатель накричал на нее в такой "грубой" манере, что менеджер отеля извинился от их имени и пообещал, что спасатель не будет работать до конца недели, но вернулся к работе уже через два дня.

Отель в Испании / Фото: mirror.co.uk

Пожаловавшись в гостиницу, туристка не нашла радости, поэтому она пожаловалась турагентству, и их заверили, что переселят в другую гостиницу.

Однако проходила неделя, и ничего не происходило, и Шауни и ее семья были вынуждены оставаться в ужасных условиях, поскольку все остальные отели поблизости были забронированы, поэтому они не могли самостоятельно остановиться где-нибудь.

Женщина была невероятно разочарована результатом отпуска и клянется, что больше никогда не вернется в эту часть Испании.

"Отзывы об этом месте были хорошие. Сначала все было хорошо, но мы не могли дождаться, когда вернемся домой. Я бы все равно поехала в Испанию, только не в ту часть снова", — добавила она.

Напомним, в Таиланде открыли гигантские золотые статуи вагины и пениса. Туристы идут туда "за удачей".

Читайте также: