Родственники вылезли на стену, чтобы передать ученикам шпаргалки во время экзамена по физкультуре

Друзья и родственники учеников 10 класса, который сдавали важный экзамен в школе в индийском штате Харьяна, были сняты на видео, как они вылезали на заднюю стену здания, чтобы передать шпаргалки своим близким.

Об этом пишет India Times.

Школа Чандравати в районе Нух штата Харьяна недавно оказалась в центре масштабного скандала со списыванием на экзаменах после того, как в социальных сетях появились вирусные видео, на которых люди перелезают через стену школы, чтобы передать ученикам шпаргалки. Руководство школы настаивало на том, что во время экзамена в 10 классе не было ни одного списывания, и что люди просто пытались помочь своим друзьям и родственникам, но некоторые источники утверждают, что эти реальные "Люди-пауки" начали лазить по стенам только после того, как получили точные вопросы теста и искали правильный ответ на них.

Родные школьников вылезли на стену, чтобы передать им шпаргалки / Фото: скриншот с видео

Кто-то сфотографировал анкету для экзамена по физкультуре и поделился ею с друзьями и родственниками учеников, которые ждали на парковке за зданием, где проходил экзамен. Это позволило людям найти ответы, записать их на листе бумаги, а затем поделиться ими с учениками через маленькие окошки.

На одном из видео видно, как минимум десять человек поднимаются на бетонное здание и подзывают учеников к окнам, чтобы они могли передать им ответы.

Однако, несмотря на доказательства мошенничества, руководство школы утверждает, что на видео зафиксирована лишь попытка мошенничества, и добавляет, что охране удалось предотвратить постороннее вмешательство во время экзамена.

"Мужчины создавали хаос за пределами школы, а внутри ни одного списывания не происходило. Хотя они пытались обратиться к ученикам внутри, мы позаботились о том, чтобы ничего плохого не произошло", — говорится в заявлении сотрудников школы. "Наша школа не сталкивается ни с какими проблемами, все нарушения происходят извне. Мы даже не позволяем никому, кроме учеников, заходить в помещение. Никакого мошенничества не происходит, и ученики сдают экзамены должным образом. Полиция патрулирует территорию, а офицеры размещены в разных уголках кампуса", — добавил директор Нидхи Рохилла.

Однако, несмотря на полное отрицание руководства школы, есть и те, кто утверждает, что подобные случаи списывания являются обычным поведением в школе, и что безопасность при важных экзаменах – это лишь формальность.

"Это ежегодное дело, и я был свидетелем этого регулярно. Хотя полиция наносит визиты, но это формальность", — сказал бывший ученик школы Чандравати в интервью газете Indian Express.

"Это рутинная деятельность. Друзья учеников подбрасывают шпаргалки через оконные решетки, чтобы помочь учащимся сдать экзамены. Большинство учителей не протестуют", — подтвердил ученик 10 класса.

Напомним, недавно преподаватель медицинского колледжа выстрелил в своего студента во время экзамена. Между ними произошел конфликт.

Читайте также: