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Родственники вылезли на стену, чтобы передать ученикам шпаргалки во время экзамена по физкультуре

Родственники вылезли на стену, чтобы передать ученикам шпаргалки во время экзамена по физкультуре

Родственники вылезли на стену, чтобы передать ученикам шпаргалки во время экзамена по физкультуре

Родные школьников вылезли на стену, чтобы передать им шпаргалки / Фото: скриншот с видео

Тем временем руководство учебного заведения утверждает, что никакого списывания не было.

Друзья и родственники учеников 10 класса, который сдавали важный экзамен в школе в индийском штате Харьяна, были сняты на видео, как они вылезали на заднюю стену здания, чтобы передать шпаргалки своим близким.

Об этом пишет India Times.

Школа Чандравати в районе Нух штата Харьяна недавно оказалась в центре масштабного скандала со списыванием на экзаменах после того, как в социальных сетях появились вирусные видео, на которых люди перелезают через стену школы, чтобы передать ученикам шпаргалки. Руководство школы настаивало на том, что во время экзамена в 10 классе не было ни одного списывания, и что люди просто пытались помочь своим друзьям и родственникам, но некоторые источники утверждают, что эти реальные "Люди-пауки" начали лазить по стенам только после того, как получили точные вопросы теста и искали правильный ответ на них.

Родные школьников вылезли на стену, чтобы передать им шпаргалки / © скриншот с видео
Родные школьников вылезли на стену, чтобы передать им шпаргалки / Фото: скриншот с видео

Кто-то сфотографировал анкету для экзамена по физкультуре и поделился ею с друзьями и родственниками учеников, которые ждали на парковке за зданием, где проходил экзамен. Это позволило людям найти ответы, записать их на листе бумаги, а затем поделиться ими с учениками через маленькие окошки.

На одном из видео видно, как минимум десять человек поднимаются на бетонное здание и подзывают учеников к окнам, чтобы они могли передать им ответы.

Однако, несмотря на доказательства мошенничества, руководство школы утверждает, что на видео зафиксирована лишь попытка мошенничества, и добавляет, что охране удалось предотвратить постороннее вмешательство во время экзамена.

"Мужчины создавали хаос за пределами школы, а внутри ни одного списывания не происходило. Хотя они пытались обратиться к ученикам внутри, мы позаботились о том, чтобы ничего плохого не произошло", — говорится в заявлении сотрудников школы. "Наша школа не сталкивается ни с какими проблемами, все нарушения происходят извне. Мы даже не позволяем никому, кроме учеников, заходить в помещение. Никакого мошенничества не происходит, и ученики сдают экзамены должным образом. Полиция патрулирует территорию, а офицеры размещены в разных уголках кампуса", — добавил директор Нидхи Рохилла.

Однако, несмотря на полное отрицание руководства школы, есть и те, кто утверждает, что подобные случаи списывания являются обычным поведением в школе, и что безопасность при важных экзаменах – это лишь формальность.

"Это ежегодное дело, и я был свидетелем этого регулярно. Хотя полиция наносит визиты, но это формальность", — сказал бывший ученик школы Чандравати в интервью газете Indian Express.

"Это рутинная деятельность. Друзья учеников подбрасывают шпаргалки через оконные решетки, чтобы помочь учащимся сдать экзамены. Большинство учителей не протестуют", — подтвердил ученик 10 класса.

Напомним, недавно преподаватель медицинского колледжа выстрелил в своего студента во время экзамена. Между ними произошел конфликт.

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