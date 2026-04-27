Родственница во время свадьбы облила невесту черной краской: она шокировала причиной своего поступка (фото)
Женщина облила сестру своего мужа черной краской, обвинив невесту плохим поведением на другой свадьбе.
В Великобритании женщина во время свадьбы облила краской невесту, которая является сестрой ее мужа. Она едва избежала заключения и рассказала, почему так поступила.
Об этом пишет Daily Mail.
49-летней Антонии Иствуд назначили 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 12 месяцев за нападение с целью «мести» на 35-летнюю Джемму Монк, которое произошло в мае 2024 года в регистрационном бюро «Оуквуд Хаус» в городе Мейдстоун.
В результате инцидента белое свадебное платье Джеммы в ее день свадьбы было заляпано черной краской на глазах у шокированных гостей, но невеста продолжила церемонию как обычно, произнеся свои обеты.
Госпожа Иствуд, которая замужем за братом Джеммы, Эшли, утверждала, что совершила нападение в отместку за инцидент, который произошел на ее собственной свадьбе годом ранее. Вместе с тем она отметила, что ее очень стыдно.
Ее муж Эшли вспомнил инцидент, якобы произошедший на их свадьбе в 2023 году, когда, по его словам, Джемма «поставила ногу на проход, когда Тони проходила мимо». Это стало началом вражды, из-за которой Эшли и Антония не были приглашены на свадьбу Джеммы.
Невеста же отметила, что она тяжело переживала инцидент на своей свадьбе.
«Это превратило самый особенный день моей жизни в худшее воспоминание, которое я никогда не забуду, как и моя семья», — сказала она.