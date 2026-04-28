Роды среди облаков: женщина неожиданно родила ребенка во время полета

Вечером пятницы, 24 апреля, на борту самолета американской авиакомпании Delta Air Lines, следовавшего из Атланты в Портленд, пассажирка Эшли Блэр неожиданно родила девочку буквально за 20 минут до посадки. Экстремальные роды успешно приняли два парамедика, которые случайно оказались на том же рейсе и вынуждены были импровизировать с подручными средствами.

О невероятной истории спасения и появлении на свет маленькой Бриэль Рене Блэр пишет CNN.

Экстремальные условия и импровизация

По информации журналистов, беременная женщина летела к своей матери в Орегон, поскольку роды ожидались всего через две недели. Однако схватки начались внезапно, когда самолет был в получасе от пункта назначения. На помощь пришли парамедики Тина Фриц и Каарин Пауэлл, возвращавшиеся домой после отпуска в Доминиканскую Республику.

Из-за отсутствия на борту стерильного акушерского набора женщинам пришлось просить одеяла у других 153 пассажиров, а для перевязки пуповины использовать шнурок, который дала стюардесса. Кроме того, Пауэлл разорвала шнурок из собственной обуви, чтобы сделать жгут для установки капельницы.

Рождение перед самим приземлением

Самый напряженный момент наступил, когда самолет начал понижение, и бортпроводники приказали медикам сесть на свои места из-за подготовки к посадке, однако именно тогда женщина начала тужиться. Фриц и Пауэлл отказались покинуть роженицу, и уже через три потуги на свет появилась здоровая девочка весом около 2,5 килограмма.

«Ребенок сразу порозовел. Она была невероятна. А мама – просто настоящая рок-звезда», – вспоминает парамедикиня Тина Фриц.

После приземления в аэропорту Портленда мать с новорожденной встретила бригада пожарных-спасателей, которые доставили их в местную больницу для последующего наблюдения. В пресс-службе авиакомпании Delta поблагодарили медицинских волонтеров за своевременную помощь и подчеркнули, что безопасность клиентов остается их главным приоритетом.

