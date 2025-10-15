- Дата публикации
Рога или нимб: в Сети обсуждают странный снимок Трампа
Фото было сделано во время заседания правительства, когда Дональд Трамп сидел перед зажженной лампой в виде золотого орла.
Фотография президента США Дональда Трампа, на которой он изображен так, будто из его головы торчат «дьявольские рога», стала предметом активного обсуждения в соцсетях.
Об этом пишет издание Irish Star US.
Фото было сделано во время заседания правительства, когда Дональд Трамп сидел перед зажженной лампой в виде золотого орла, что создало иллюзию рогов на голове.
Такой странный ракурс для снимка выбрал фоторепортер и бывший фотограф ВМС США Джим Уотсон.
Изображение начало распространяться в Интернете после того, как политтехнолог Кит Эдвардс поделился им на платформе X, подписав: «Только что появилось новое фото Трампа с дьявольскими рогами».
«Боже мой! Это знак. Он и есть дьявол», — отреагировали в комментариях.
Однако не все согласились с такой интерпретацией.
«Трамп слишком глуп, чтобы быть дьяволом или демоном. Даже в ад его не принимают», — написал в комментарии некий скептик.
Фанаты MAGA уверены, что на фото — вовсе не рога, а наоборот — частичка ангельского нимба.
«Это нимб, вы просто не можете увидеть его часть, потому что небесный свет закрывает его. Трамп — ангел. Он здесь, чтобы бороться с демонами», — написал некий сторонник американского президента.
Еще один пользователь соцсетей написал что-то среднее: «Библейски. Просто не так, как ожидала MAGA».
Сам Трамп пока что не комментировал этот снимок.
Напомним, ранее журналисты и пользователи соцсетей обращали внимание на фото правой руки президента США, на которой было заметно странное пятно. Это повлекло появление многочисленных теорий о состоянии здоровья Трампа.