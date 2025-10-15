Рога или нимб: в Сети обсуждают странный снимок Трампа

Дональд Трамп

Реклама

Фотография президента США Дональда Трампа, на которой он изображен так, будто из его головы торчат «дьявольские рога», стала предметом активного обсуждения в соцсетях.

Об этом пишет издание Irish Star US.

Фото было сделано во время заседания правительства, когда Дональд Трамп сидел перед зажженной лампой в виде золотого орла, что создало иллюзию рогов на голове.

Реклама

Такой странный ракурс для снимка выбрал фоторепортер и бывший фотограф ВМС США Джим Уотсон.

Изображение начало распространяться в Интернете после того, как политтехнолог Кит Эдвардс поделился им на платформе X, подписав: «Только что появилось новое фото Трампа с дьявольскими рогами».

«Боже мой! Это знак. Он и есть дьявол», — отреагировали в комментариях.

Однако не все согласились с такой интерпретацией.

Реклама

«Трамп слишком глуп, чтобы быть дьяволом или демоном. Даже в ад его не принимают», — написал в комментарии некий скептик.

Фанаты MAGA уверены, что на фото — вовсе не рога, а наоборот — частичка ангельского нимба.

«Это нимб, вы просто не можете увидеть его часть, потому что небесный свет закрывает его. Трамп — ангел. Он здесь, чтобы бороться с демонами», — написал некий сторонник американского президента.

Еще один пользователь соцсетей написал что-то среднее: «Библейски. Просто не так, как ожидала MAGA».

Реклама

Сам Трамп пока что не комментировал этот снимок.

Напомним, ранее журналисты и пользователи соцсетей обращали внимание на фото правой руки президента США, на которой было заметно странное пятно. Это повлекло появление многочисленных теорий о состоянии здоровья Трампа.