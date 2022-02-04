Рога, татуировки и раздвоенный язык: "мучина-демон" изменил внешность, чтобы поразить TikTok

Несмотря на свой "дьявольский" вид, отец двоих детей уверяет, что верит в бога.

28-летний Педро Кенсо из Бразилии потратил тысячи долларов на экстремальные модификации тела, благодаря чему среди местных жителей получил прозвище "демон".

Об этом сообщает The Sun.

Отец двоих детей начал странную трансформацию своего тела в 2017 году, отрезав один из сосков. Затем ему вживили силикон в голову. Так у Педро появились рога в черепе, как у настоящего дьявола.

thesun.co.uk

Кроме того, бразилиец сделал татуировку глаз, раздвоенный язык и отрезал верхнюю часть ушей.

"Когда я выхожу на улицу, люди осуждают и критикуют меня. Некоторые называют меня демоном, а другие боятся. Но я очень спокойный человек, я верю в Бога", — рассказал мужчина.

Теперь он хочет полностью покрыть все свое тело татуировкой. Педро делится видео со своими 272 тысячами фолловеров в TikTok – но не всем нравится его внешний вид.

Один из пользователей соцсети написал: "Что заставляет человека такое делать с телом". Другой ответил: "Он думает, что это красиво?"

Ранее сообщалось о другом жителе Бразилии, которого назвали "мужчиной-сатаной". Он отрезал палец, часть носа и вставил клыки.

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