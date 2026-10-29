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Дата публикации
Категория
Курьезы
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Роксолана из Рогатина: что скрывает памятник легендарной украинке

Памятник Роксолане в Рогатине был открыт в 1999 году, но история монумента скрывает немало неожиданностей.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Неожиданная история памятника Роксолане

Неожиданная история памятника Роксолане

В самом сердце города Рогатин 24 октября 1999 года торжественно открыли монументальную бронзовую скульптуру, посвященную Роксолане — женщине, сумевшей стать одной из самых могущественных фигур Османской империи.

Фигура Хюррем Султан, как и ее родной город, до сих пор окружены многочисленными мифами. Журналисты выяснили основные секреты и малоизвестные подробности, связанные с родным городом легендарной украинки. Об этом рассказал «Фокус».

Монумент Роксоланы в Рогатине: какие интересности он скрывает

Местный памятник встречает гостей надписью: «Роксолана. Настя Лисовская». Впрочем, ни один архивный документ XVI века не подтверждает существование девушки с таким именем или фамилией.

Образ «Насти Лисовской» возник значительно позже — только в XIX веке, когда его придумали украинские и польские писатели-романтики.

В то же время польский поэт Самуэль Твардовский, посетивший Стамбул в 1620-х годах, записал со слов местных жителей, что будущая правительница была «дочкой попа из Рогатина». Сами же османы знали ее исключительно под именем Хюррем — с турецкого «дарительница радости» или «веселая».

В современном Рогатине не осталось ни одной аутентичной вещи, которая принадлежала правительнице. Более того, все ее известные изображения — это произведения воображения европейских художников: исламские традиции и суровый дворцовый этикет не позволяли посторонним мужчинам видеть лицо супруги султана.

Замысел единственной в Украине скульптуры Роксоланы воплощал мастер Роман Романович. Чтобы создать образ юной девушки с веткой шиповника в руках, ступающей босиком, он пригласил попозировать львовскую студентку-медика.

Идея установить памятник в 1999 году возмутила часть историков и краеведов. Главным упреком было то, что Роксолана сменила веру и приняла ислам. Вспоминали и о том, что именно при ее владычестве в Стамбуле казнили основателя Запорожской Сечи Дмитрия Вишневецкого «Байду».

К тому же нет никаких свидетельств, что женщина как-то использовала свое влияние для спасения земляков или помощи родине.

Несмотря на это, рогатинская громада проявила общую волю: люди самостоятельно собрали необходимые деньги, чтобы увековечить фигуру своей известной землячки.

Главной архитектурной жемчужиной и визитной карточкой Рогатина считается деревянная Церковь Святого Духа, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По преданию именно здесь проповедовал отец Роксоланы. Летом 1516 года во время очередного нашествия крымские татары захватили девушку в плен прямо возле храма, после чего она попала в стамбульский гарем.

Впрочем, существует и альтернативная версия. Жители села Сутковцы в Хмельницкой области убеждают, что Настю похитили из их местного храма-крепости, где на тот момент также главенствовал ее отец.

Музеи и достопримечательности: последние новости

Напомним, в Новгород-Северском районе Черниговской области село Кривуша официально осталось без единого жителя, но продолжает существовать как уникальный природный очаг. Процесс депопуляции длился десятилетиями: 25 лет назад здесь проживали два человека, а около восьми лет назад село окончательно опустело.

Несмотря на отсутствие жителей, населенный пункт остается важным экологическим резерватом. На территории Семеновской громады, где расположено село, зарегистрировано четыре объекта природно-заповедного фонда: ботанический заказник «Кривуша», гидрологические заказники «Гало» и «Рутское», а также заповедное урочище «Базарная роща». Эти территории охраняют уникальные лесные и болотистые массивы Черниговского Полесья.

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