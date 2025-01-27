От Нефертити до Вашингтона: как бы выглядели легенды прошлого в наши дни

На каждый портрет художница тратит более 5 часов, усердно работая над деталями, чтобы сделать образы максимально живыми и реалистичными.
Графический дизайнер Бекка Саладин решила соединить профессию со своим хобби, чтобы создать уникальные портреты знаменитых личностей прошлого в современном виде. Ее работы показывают, как могли бы выглядеть Роксолана, Клеопатра, Нефертити и другие.
На каждый портрет Бекка тратит более 5 часов, тщательно работая над деталями, чтобы сделать образы максимально живыми и реалистичными.
Нефертити – главная жена фараона Эхнатона, жившая во времена религиозной реформы в Египте. В ее правление Египет поклонялся только одному богу – Атону.
Елизавета I – королева Англии и Ирландии, которая стала символом культурного и научного расцвета.
Кор II Великий – основатель персидской империи Ахеменидов. Его правление отмечалось уважением к культурам и религиям народов, проживавших на завоеванных территориях.
Людвиг ван Бетховен – гений музыки, чьи произведения остаются популярными даже сегодня.
Аристотель – древнегреческий философ, труды которого охватывали все научные знания его времени. Он был наставником Александра Македонского и подвел итоги развития философии древней Греции.
Джордж Вашингтон – первый президент США, участник войны за независимость и основатель института американского президентства. Он единственный президент, получивший 100% голосов избирателей.
Клеопатра – последняя царица династии Птолемеев, правившая Египтом на протяжении 275 лет.
Мария Антуанетта – королева Франции, известная как Королева рококо.
Генрих VIII – второй король Англии из династии Тюдоров. Его шесть браков, основание англиканской церкви и конфликт с папством сделали его одной из самых известных фигур эпохи.
Хюррем Султан (Роксолана) – жена султана Сулеймана I Пышного, которая стала одной из самых влиятельных женщин в истории Османской империи.
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