От Нефертити до Вашингтона: как бы выглядели легенды прошлого в наши дни

На каждый портрет художница тратит более 5 часов, усердно работая над деталями, чтобы сделать образы максимально живыми и реалистичными.

Графический дизайнер Бекка Саладин решила соединить профессию со своим хобби, чтобы создать уникальные портреты знаменитых личностей прошлого в современном виде. Ее работы показывают, как могли бы выглядеть Роксолана, Клеопатра, Нефертити и другие.

На каждый портрет Бекка тратит более 5 часов, тщательно работая над деталями, чтобы сделать образы максимально живыми и реалистичными.

Нефертити – главная жена фараона Эхнатона, жившая во времена религиозной реформы в Египте. В ее правление Египет поклонялся только одному богу – Атону.

Нефертити / Фото: из соцсетей

Елизавета I – королева Англии и Ирландии, которая стала символом культурного и научного расцвета.

Елизавета I

Кор II Великий – основатель персидской империи Ахеменидов. Его правление отмечалось уважением к культурам и религиям народов, проживавших на завоеванных территориях.

Кор II Большой

Людвиг ван Бетховен – гений музыки, чьи произведения остаются популярными даже сегодня.

Людвиг ван Бетховен

Аристотель – древнегреческий философ, труды которого охватывали все научные знания его времени. Он был наставником Александра Македонского и подвел итоги развития философии древней Греции.

Аристотель

Джордж Вашингтон – первый президент США, участник войны за независимость и основатель института американского президентства. Он единственный президент, получивший 100% голосов избирателей.

Джордж Вашингтон

Клеопатра – последняя царица династии Птолемеев, правившая Египтом на протяжении 275 лет.

Клеопатра

Мария Антуанетта – королева Франции, известная как Королева рококо.

Мария Антуанетта

Генрих VIII – второй король Англии из династии Тюдоров. Его шесть браков, основание англиканской церкви и конфликт с папством сделали его одной из самых известных фигур эпохи.

Генрих VIII

Хюррем Султан (Роксолана) – жена султана Сулеймана I Пышного, которая стала одной из самых влиятельных женщин в истории Османской империи.

Хюррем Султан