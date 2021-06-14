Ролевые игры, переодевания, интим на природе: британцы рассказали о любимых сексуальных "извращениях"

Оказалось, что мужчины и женщины обычно не рассказывают друг другу о своих сексуальных фантазиях.

Британцы в опросе рассказали о своих сексуальных предпочтениях. Интересно, что существует определенная разница между тем, какой секс и где, предпочитают мужчины и женщины.

Об этом пишет Metro.

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Всего в опросе приняло участие 2000 человек. Так, женщины рассказали, что им прежде всего нравится секс на свежем воздухе: на пляже, в лесу, под звездами. По их мнению, так можно добавить в отношения немного пикантности. Мужчины прежде всего отметили домашнее порно.

Согласно этому опросу, у женщин самыми популярными сексуальными утехами оказались: секс на открытом воздухе; секс с завязанными глазами; ласки с пирсингом; ролевые игры; переодевания/сексуальные костюмы; сьемки друг друга во время секса (домашнее порно); доминирование/подчинение; игра с пищей; порка и хлыст; связывания.

К полярным мужским сексуальным развлечениям, согласно результатам опроса, относятся: домашнее порно; ролевые игры, особенно с униформой; бондаж, порка и хлыст; секс на свежем воздухе; секс втроем; резина/латекс и кожа; доминирование/подчинение; ласки с пирсингом; игра с пищей; секс с завязанными глазами.

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Также в ходе опроса более половины британцев призналась, что имеют своеобразные сексуальные фантазии. Впрочем, оказалось, что они о них молчат и не говорят своему партнеру. В секрете свои сексуальные фантазии держат 32% мужчин и 31% женщин.

Эксперт из отношений Джессика Леоне обьяснила, что многие люди могут закрутить интрижку, поскольку их постоянный партнер не потакает причудам в сексе. По ее словам, постепенно в парах, которые уже длительное время вместе, нередко возникают различные сексуальные потребности, которые их постоянный партнер не сможет удовлетворить. Леони уверяет, что искренний разговор с партнером может избавить от романов на стороне.

Как сообщалось ранее, в последнее время в Сети прослеживается новая тенденция — в чатах для секс-знакомств пользователи начали указывать, что уже вакцинированны от коронавируса. По мнению сексологов, вакцинация и отмена ограничений поможет людям восстановить свою социальную жизнь, и они будут искать настоящую любовь, скорее значимых отношений, чем просто секса.

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