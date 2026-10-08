Роман 300-летней давности предсказав появление ИИ: что описал известный писатель

Джонатан Свифт. Фото: Чарльз Джервас/Wikimedia Commons

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Роман Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», опубликованный 300 лет назад, вновь привлек внимание из-за неожиданного сходства одного из описанных в нём изобретений с современными чат-ботами на основе искусственного интеллекта. Писатель не только описал устройство для автоматического создания текстов.

Об этом сообщает IFLScience.

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Роман впервые был опубликован в 1726 году. В третьей части произведения главный герой попадает в Великую академию Лагадо, где учёные работают над необычными, а порой и абсурдными проектами. В то же время город страдает от бедности.

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Среди представленных изобретений — большая машина из дерева и проволоки, предназначенная для создания текстов без участия образованного автора. По замыслу её разработчика, устройство должно было позволить любому человеку писать книги по философии, математике, политике, праву и другим наукам без специальной подготовки.

Механизм работал благодаря постоянному перемещению слов в случайном порядке. Ученики просматривали полученные комбинации, отбирали фрагменты, которые могли образовывать предложения, и передавали их писцам. Изобретатель надеялся, что со временем такой способ позволит собрать знания из всех областей науки.

Устройство, описанное в романе, могло создавать текстовые комбинации, однако не понимало их смысла и не было способно самостоятельно проверять достоверность полученной информации. В то же время разработчик стремился привлечь значительные средства для создания 500 подобных машин, несмотря на отсутствие доказательств их практической пользы.

«Машина отделяла создание текста от его понимания, подобно тому, как работают крупные языковые модели (LLM)», — говорится в статье.

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В то же время эксперты отмечают, что Свифт не пытался предсказать появление искусственного интеллекта. С помощью сатиры писатель критиковал проекты, которые требовали значительных ресурсов, но не приносили ощутимых результатов.

Интересно, что это не единственный эпизод романа, который оказался удивительно близок к будущим научным открытиям. В произведении также упоминаются два спутника Марса, хотя на момент его написания они ещё не были известны астрономам.

Фобос и Деймос были открыты лишь в 1877 году — спустя 151 год после публикации «Путешествий Гулливера». Свифт даже привёл приблизительные характеристики их движения вокруг планеты.

Однако у этого совпадения также есть научное объяснение. Писатель был знаком с законами Кеплера и астрономическими исследованиями того времени, поэтому мог выдвинуть предположение о существовании спутников Марса на основе уже известных закономерностей.

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Напомним, ранее искусственному интеллекту удалось расшифровать загадочное письмо, написанное во времена Наполеона Бонапарта.

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