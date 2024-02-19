Романтический фокус: полицейский в костюме мишки и с конфетами задержал наркоторговку — видео

Операция была проведена в День святого Валентина.

Перуанский полицейский выманил подозреваемую в торговле наркотиками романтическим фокусом. Он переоделся в костюм медведя и поманил ее на улицу коробкой шоколадных конфет.

Об этом пишет nypost.com.

"Можете представить себе, как плюшевый мишка Тедди поймал торговку наркотиками? В день любви и дружбы?" – пошутил представитель перуанской национальной полиции Хосе Онорио.

Это произошло в Лиме, столице страны. На видео видно, как офицер стоит на одном колене, держа в руках табличку с надписью на испанском "Ты моя причина улыбаться", конфеты и воздушный шарик в форме сердца.

Подозреваемая выходит на крыльцо, прежде чем видео прерывается на следующий кадр. На этот раз офицер без маски, но все еще одетый в костюм медведя, надевает на нее наручники. Другие офицеры городского элитного "Зеленого отряда" прибежали, чтобы помочь с арестом.

Полиция обнаружила несколько тайников с героином или аналогичным опиоидом.

На видео видно, как минимум двух подозреваемых женщин арестовали и посадили в полицейскую машину без опознавательных знаков. Подробности о конкретных обвинениях не были доступны сразу.

Лимский Escuadron Verde или "Зеленый отряд" – это подразделение в гражданском, которое занимается борьбой с уличной преступностью, в частности грабежами и торговлей наркотиками.

В декабре один из офицеров подразделения под прикрытием перед очередным рейдом по борьбе с наркотиками замаскировался под Санта-Клауса. Он выбил кувалдой входную дверь труднодоступного наркопритона, в то время как другие офицеры штурмовали второй этаж через окно.

Напомним, женщина инсценировала 17 беременностей и получила 110 000 евро. Ложь подтвердил ее любимый.

Читайте также: