Ромашка из Дружковки: как "зеленая" собака нашла новых хозяев в Ирландии

Ромашка из Дружковки

Реклама

«Зеленая» собака из Дружковки, которая стала известной в Украине, нашла себе новую семью. Песика забрали за границу — в Ирландию.

Об этом рассказали волонтеры организации 12 Вартових.

«Зеленую» собаку из Дружковки забрали в Ирландию

Собака Ромашка, чья шерсть была ярко-зеленой, нашла новую семью из Ирландии. Волонтеры передали собаку новым иностранным хозяевам, которые ради хвостика приехали во Львов.

Реклама

«Это не просто семья, это семья с рекомендациями от тех иностранных кураторов, которым мы полностью доверяем», — написали волонтеры.

Волонтеры поблагодарили всех украинцев, которые переживали за судьбу собаки.

«Мы безгранично благодарим всех, кто переживал за нее. Благодарны даже тем, кто устраивал нам бессмысленный террор и хайповал на заголовках. Мы ничего не собрали на Ромашке отдельно, не давали комментарии прессе. Мы просто сделали свою работу — устроили ей лучшую судьбу из всех возможных», — добавили волонтеры.

Напомним, недавно Сеть облетели кадры ярко-зеленой собаки. Ее эвакуировали из Донецкой области. В Сети предположили, что собака вывалялась на складе пищевых красителей, когда искала там поесть, и испачкала шерсть.

Реклама

После спасения Ромашки из Донецкой области ее сразу передали волонтерам. На этапе пристраивания Ромашки украинским хозяевам возникли трудности, а волонтеров начали обвинять в «хайпе» на животном. Именно поэтому зоозащитники решили, что Ромашке будут искать хозяев за границей.

Кошку оставили на морозе с прощальным посланием

Напомним, в Западной Вирджинии на 12-градусном морозе нашли привязанную к столбу 10-летнюю кошку Мейбеллин с запиской от хозяина, который извинился и написал, что больше не может о ней заботиться.

Животное заметила сотрудница службы защиты животных. Сейчас кошка находится в теплом вольере на двухнедельном карантине, где получает медицинскую помощь и оценку состояния здоровья перед поиском новой семьи.

Этот инцидент вызвал бурное обсуждение и негодование в соцсетях. Волонтеры призвали людей быть ответственнее и подчеркнули, что в случае невозможности содержать любимцев, их следует цивилизованно передавать в приюты или специальные службы, а не подвергать опасности.

Реклама

Новости партнеров