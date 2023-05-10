Роскошным цветением омрачит даже розы: чем подкормить лилию весной

Лилия – красивый многолетник, с помощью которого создают интересные композиции на клумбах и в садике. Чтобы цветение было пышным, нужно знать, чем подкормить лилии весной.

Без правильной подкормки цветы лилии не будут большими и яркими. Удобрение вносят весной перед началом бутонизации, а затем еще раз летом во время цветения и после него. При этом в разные сезоны лилиям нужны разные вещества.

Подкормка лилии во время высадки

Все лилии, независимо от сорта, любят плодородную почву. Поэтому, если земля на вашем участке богата микроэлементами, то в первые годы после высадки они будут пышно цвести даже без дополнительной подкормки. Однако через некоторое время почва истощается и придется вносить удобрения. Если же земля сразу не очень плодородная, удобрения лучше вносить при высадке лилий.

Перед этим стоит узнать, какая именно почва на вашем участке:

суглинистый или глинистый;

известковый;

песчаный;

торфяной.

Если участок глинистый, обязательно внесите перед высадкой торф, песок и органическое удобрение (подойдет навоз). Тщательно перекопайте участок заранее.

Песчаная или известковая земля требует больше органических удобрений. Также участок нужно перекопать. А вот в торфяную почву рекомендовано добавить по меньшей мере два ведра глины и четыре ведра песка. Только тогда он будет пригоден для лилий.

Когда и чем подкармливают лилии

Весной лилии нужно подпитывать дважды:

сначала сразу после того, как сошел снег, разбрасывают прямо по земле аммиачную селитру или мочевину;

второй раз удобрения вносят уже, когда появились первые ростки (обычно это май). Для этого аммиачную селитру (хватит двух столовых ложек на 1 л) нужно развести в воде, внести раствор непосредственно в землю вокруг растения.

Также примерно в то же время первые побеги обрабатывают бордоской смесью, чтобы защитить будущее растение от заболеваний.

Летом, перед появлением бутонов, вносят под корень аммиачную селитру, разводимую в воде. Также подходит как удобрение в этот период калимагнезия. Ее разводят в соотношении 15 г на 10 л воды.

Хорошо растет лилия, если внести в грунт древесную золу (на 1 квадратный метр нужно примерно 100 г). Растение укрепляется, цветы становятся насыщенными.

Последнюю подкормку принято вносить, когда цветы перецвели (конец августа – начало сентября). Нужно это, чтобы луковица восстановилась и окрепла до зимы. В этом случае используют сульфат калия и суперфосфат.

Читайте также: