России сделают предложение в обмен на окончание войны в Украине — победительница "Битвы экстрасенсов"

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предвидела, что санкции против России могут быть ослаблены в обмен на окончание войны в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что в ближайшее время Украина может прекратить атаковать РФ, однако несчастья на страну-агрессора таки упадут.

"Все, что будет происходить у них - это результат ужасных совпадений или форс-мажоров", - пояснила она.

Также победительница "Битвы экстрасенсов" считает, что Запад может предложить РФ ослабление санкций в обмен на окончание войны.

"Мировое сообщество в ближайшие 3 месяца будет предлагать фашистам какие-то плюшки, поддержку экономики и защиту только для того, чтобы они ушли с нашей земли и остановили войну. Справедливо ли это после такого количества крови? Нет, но посмотрите, оно так и будет", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела событие, после которого РФ не будет обстреливать Украину ракетами.

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