Россия больше волнует, чем секс: что чаще всего искали в украинской Википедии в 2021 году

Россия больше волнует, чем секс: что чаще всего искали в украинской Википедии в 2021 году

В прошлом году вырос интерес к тематике войны: популярными были статьи о ВСУ и войне на Востоке,

Общественная организация "Викимедиа Украина" назвала самые популярные статьи украинской Википедии в 2021 году.

Самой популярной статьей 2021 года стала статья об Украине. Она впервые получила более миллиона просмотров в год.

На втором месте, как и в 2020 году, страница о Тарасе Шевченко с показателем в 772 тысяч посещений.

Третье место занял материал о Киеве. В рейтинге за 2020 год статья заняла четвертое место, а в этом году поднялась на одну ступеньку выше.

"Традиционно мы наблюдаем, что рейтинг самых популярных статей зависит от интересующего и волнующего украинцев. Например, вырос интерес к тематике войны: к топу самых популярных статей вернулись статьи о Вооруженных силах Украины и войне на Востоке, а также впервые за многие годы в рейтинг попала статья о НАТО", — заявил Николай Козленко, администратор украинского раздела Википедии.

50 самых популярных статей в 2021 году:

Украина (1 003 326 просмотров) Шевченко Тарас Григорьевич (772 515) Киев (623 777) Леся Украинка (571 087) Английский язык (431 688) Украинский язык (385 842) Франко Иван Яковлевич (372 660) Соединенные Штаты Америки (364 183) Вторая мировая война (364 084) Киевская Русь (338 542) Первая мировая война (297 766) Елизавета II (293809) Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb (292 536) Великобритания (290 323) Львов (279 046) Десять заповедей (273 141) Богдан Хмельницкий (267 095) Вооруженные силы Украины (263 368) Бандера Степан Андреевич (262 961) Европейский Союз (261 411) YouTube (253 811) Союз Советских Социалистических Республик (250 662) Германия (250 224) Население Украины (241 887) Украинский алфавит (241 574) Россия (241 154) Секс (236 635) Голодомор в Украине (1932-1933) (235 297) Чернобыльская катастрофа (234 029) Вирус (233 283) Белки (232 332) Костенко Лина Васильевна (229 400) Список украинских мужских имен (229 353) Война на востоке Украины (229 252) Список украинских женских имен (223 207) Илон Маск (222 675) Роксолана (222 119) Список президентов Украины (220 997) НАТО (220 416) Зеленский Владимир Александрович (217 505) Польша (216 768) Возрождение (216 168) Галицко-Волынское княжество (214 677) Франция (214 616) Список стран Европейского Союза (211 413) Австралия (209 652) Грушевский Михаил Сергеевич (207 683) Ярослав Мудрый (203 315) Украинская Народная Республика (202 787) Права человека (200 588)

В списке популярнейших украинских исторических фигур самым популярным в украинской Википедии стал Тарас Шевченко. Также читатели украинской Википедии активно читали про Лесю Украинку, Ивана Франко, Богдана Хмельницкого, Степана Бандеру, Михаила Грушевского и Ивана Мазепу.

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