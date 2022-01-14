Россия больше волнует, чем секс: что чаще всего искали в украинской Википедии в 2021 году

В прошлом году вырос интерес к тематике войны: популярными были статьи о ВСУ и войне на Востоке,
Общественная организация "Викимедиа Украина" назвала самые популярные статьи украинской Википедии в 2021 году.
Самой популярной статьей 2021 года стала статья об Украине. Она впервые получила более миллиона просмотров в год.
На втором месте, как и в 2020 году, страница о Тарасе Шевченко с показателем в 772 тысяч посещений.
Третье место занял материал о Киеве. В рейтинге за 2020 год статья заняла четвертое место, а в этом году поднялась на одну ступеньку выше.
"Традиционно мы наблюдаем, что рейтинг самых популярных статей зависит от интересующего и волнующего украинцев. Например, вырос интерес к тематике войны: к топу самых популярных статей вернулись статьи о Вооруженных силах Украины и войне на Востоке, а также впервые за многие годы в рейтинг попала статья о НАТО", — заявил Николай Козленко, администратор украинского раздела Википедии.
50 самых популярных статей в 2021 году:
- Украина (1 003 326 просмотров)
- Шевченко Тарас Григорьевич (772 515)
- Киев (623 777)
- Леся Украинка (571 087)
- Английский язык (431 688)
- Украинский язык (385 842)
- Франко Иван Яковлевич (372 660)
- Соединенные Штаты Америки (364 183)
- Вторая мировая война (364 084)
- Киевская Русь (338 542)
- Первая мировая война (297 766)
- Елизавета II (293809)
- Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb (292 536)
- Великобритания (290 323)
- Львов (279 046)
- Десять заповедей (273 141)
- Богдан Хмельницкий (267 095)
- Вооруженные силы Украины (263 368)
- Бандера Степан Андреевич (262 961)
- Европейский Союз (261 411)
- YouTube (253 811)
- Союз Советских Социалистических Республик (250 662)
- Германия (250 224)
- Население Украины (241 887)
- Украинский алфавит (241 574)
- Россия (241 154)
- Секс (236 635)
- Голодомор в Украине (1932-1933) (235 297)
- Чернобыльская катастрофа (234 029)
- Вирус (233 283)
- Белки (232 332)
- Костенко Лина Васильевна (229 400)
- Список украинских мужских имен (229 353)
- Война на востоке Украины (229 252)
- Список украинских женских имен (223 207)
- Илон Маск (222 675)
- Роксолана (222 119)
- Список президентов Украины (220 997)
- НАТО (220 416)
- Зеленский Владимир Александрович (217 505)
- Польша (216 768)
- Возрождение (216 168)
- Галицко-Волынское княжество (214 677)
- Франция (214 616)
- Список стран Европейского Союза (211 413)
- Австралия (209 652)
- Грушевский Михаил Сергеевич (207 683)
- Ярослав Мудрый (203 315)
- Украинская Народная Республика (202 787)
- Права человека (200 588)
В списке популярнейших украинских исторических фигур самым популярным в украинской Википедии стал Тарас Шевченко. Также читатели украинской Википедии активно читали про Лесю Украинку, Ивана Франко, Богдана Хмельницкого, Степана Бандеру, Михаила Грушевского и Ивана Мазепу.
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