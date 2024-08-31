Россия может напасть на еще одну страну: экстрасенс сделал шокирующее предсказание

Экстрасенс сделал предсказание о том, нападет ли Беларусь на Украину.
Экстрасенс, эзотерик, целитель Андрей Душко заявил, что Россия может оккупировать Беларусь.
Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
"Лукашенко боится не Украины, Лукашенко боится России. И правильно делает, потому что есть такой вариант, что Россия в будущем просто оккупирует Беларусь и это будет гораздо агрессивнее и страшнее, чем даже в Украине", — подчеркнул Андрей Душко.
Экстрасенс считает, что Беларусь не нападет на Украину, и этого не стоит бояться.
"Мы увидим в ближайшее время ракетные атаки по Беларуси, прессинг и большое количество внезапных взрывов на предприятиях, принадлежащих Лукашенко", – заявил он.
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