Российские оккупанты во время наступления на Харьковщину в 2024 году нанесли на свою военную технику новый тактический знак. Характерник Виктор Шелкошитный рассказал, что он значит.

Об этом он сказал в эфире ютуб-канала "Мой мир".

"Они умудрились использовать новую технологию, которую на самом деле разработали китайцы, "плазменный щит". Помните, что на их танках сейчас на Харьковском направлении идут рунические знаки нарисовано копье Одина. Это значит, что они могут преодолеть препятствия и попадать в цель. Мы нашли этому противодействие. У Одина есть уникальная штука, которая называется перчатка Одина", — сказал характерник Виктор Шелкошитный "Хорс".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, проводница к Высшим измерениям Айа считает, что на Россию нападет Китай. Таким образом для страны-агрессорки это будет карма за войну против Украины.

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