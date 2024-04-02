Россияне хотят оккупировать большой областной центр: ведьма-таролог предупредила о наступлении

Таролог считает, что оккупанты не смогут захватить Харьков и область.

Ведьма, таролог Мария Тиха сообщила, что оккупанты будут пытаться наступать на Харьков, однако ВСУ смогут отразить атаку россиян.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

Мария Тихая спрогнозировала наступление на Харьков и тяжелые бои в Харьковской области. Она отметила, что россияне хотят оккупировать областной центр.

"Цель окупантов разрушить энергоструктуру, чтобы люди просто сидели в темноте. А для чего это делается? Ведь если город и область без света легче наступать. Они делают это, чтобы люди не могли нормально жить", — сказала Мария Тиха.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, черный маг предусмотрел, будет ли новое наступление России на Украину.

Читайте также: